El Cádiz CF disputa en la tarde de este miércoles (19:00 horas) su segundo partido amistoso de la pretemporada, que en esta ocasión le cruza como rival con el Málaga. La cita será nuevamente en Marbella.

Después de la derrota contra el Betis (1-0), los amarillos se miden a un enemigo que después del ascenso es de inferior categoría. Por lo tanto la exigencia es mayor para que los de Cervera eviten otro mal resultado a pesar de que son partidos preparatorios y sin efectos clasificatorio.

La lógica dice que el entrenador del Cádiz dará minutos a jugadores que el otro día no jugaron o tuvieron una participación menor, ya que si no fuera así habría que analizar que, salvo los lesionados, aquellos que de nuevo se queden fuera formarían parte de la lista negra de condenados a salir del plantel al no entrar en los planes del preparador para el regreso a Primera.

La línea que persigue el técnico saldrá a examen en el segundo bolo de la pretemporada, de nuevo en la Costa del Sol. El estreno contra el Betis, con un rendimiento de más a menos, dejó detalles agradables en Bodiger y Negredo, pero errores en tareas defensivas que perdona poco Cervera. De hecho, el único gol del choque llegó en el saque de una falta, lo que duele aún más al entrenador.

La cita de este miércoles debe apuntar a una mejoría en sensaciones y a un rodaje en conceptos y el trabajo que se lleva después de dos semanas y media de pretemporada. Queda aún bastante para que el balón ruede de forma oficial en la Liga, pero cuanto antes vaya todo mejor, más fácil será asimilar el trabajo.

El rival que hoy tendrá el Cádiz enfrente está inmerso en una crisis institucional de campeonato. El Málaga, gestionado por el administrador judicial, José María Muñoz, entregó este lunes la carta de despido a hasta once jugadores de la primera plantilla malaguista, entre ellos figuras relevantes del vestuario los últimos años, y se les informó de que estaban incluidos en un procedimiento de despido colectivo, más conocido como ERE (expediente de regulación de empleo). Munir, Cifu, Luis Hernández, Lombán, Juan Carlos, Adrián, Juanpi, Renato, Rolón, Dani Pacheco y Boulahroud son los nombres propios para esta vía de extinción de contratos. Se espera que otros jugadores también salgan en un futuro de otra forma.