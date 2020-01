El San Fernando busca en Villarrubia su cara buena

Que el San Fernando de casa es bien distinto que el que juega fuera es algo que no se le escapa a nadie. Pues el equipo de La Isla tiene este sábado (18:00 horas) en Villarrubia de los Ojos la oportunidad de mostrar su cara positiva, esa que mantiene viva la esperanza, esa que es positiva, que da resultados y que incomprensiblemente no tiene nada que ver con la que se está ofreciendo hace ya un par de meses, en el Iberoamericano de Bahía Sur.

Las opciones de seguir de cerca a los mejores clasificados del grupo, para los isleños pasan por una victoria ante un equipo que está en clara línea ascendente, que cuenta sus últimos partidos por grandes encuentros y que pondrá las cosas muy complicadas a los de Tito García Sanjuán que no pueden, ni quieren, volver a tropezar de segunda manera consecutiva y han viajado este viernes a tierras castellano-manchegas, con el firme propósito de volver de ellas con tres nuevos puntos en las alforjas.

Para eso se ha trabajado en una semana que ha sido relativamente corta, ya que el cuadro isleño tuvo como vacaciones el lunes y el martes y se incorporó hace apenas tres días al trabajo, pero que ha dejado un problema importante en su haber. El técnico que rige los destinos de los isleños ha comentado, en repetidas ocasiones, que encontrar un sustituto a Raúl Palma es una misión muy complicada porque no hay un jugador de las características del chiclanero que lo puede sustituir.

Un pinchazo en el muslo del centrocampista defensivo del equipo azulino el pasado miércoles podría imposibilitar la presencia de éste en el once inicial y, presumiblemente, será baja para el encuentro a pesar de haber viajado con el equipo.

Esta claro que el sustituto natural podría ser Antonio Oca. El jerezano ha estado algo más de un mes recuperándose de sus problemas físicos y ha llegado casi a lo justo para el partido que se disputará este sábado en Villarrubia de los Ojos. Todo hace indicar que el medio será el sustituto natural de Raúl Palma ante su obligada baja.

En el lado positivo estará la vuelta del capitán, Pedro Ríos. Tras cumplir un partido de sanción, el extremo está ya disponible y sería una auténtica sorpresa el no verlo en el equipo inicial que salte al terreno de juego.

También habrá que ver si el técnico maño sigue contando con Pedro Carneiro, que debutó en el Iberoamericano de Bahía Sur, con un gol, en el equipo titular aunque, según se ha podido ver esta semana, el portugués entrará en la media punta ya que, de manera sorprendente y por decisión técnica, el vasco Jorge García se ha quedado en la ciudad y ha pasado de titular indiscutible a no ser ni convocado.Por lo demás, también cabe destacar que Moisés García ha entrenado con total normalidad durante la semana y todo hace presagiar que entrará, junto a Lolo Guerrero, en el centro de la zaga del equipo de La Isla.

En cuanto al rival, esta semana ha sido de movimientos ya que hasta dos jugadores han causado baja en la entidad castellano manchega. Arroyo y Pablo Jiménez no estarán entre los convocados al haberse marchado durante la semana del equipo y, por el contrario ha llegado el ex del Mérida Álex Jiménez, que aunque ha entrado en la convocatoria no tiene visos de ser de los once que salten al terreno de juego del Municipal.Cabe destacar que el Villarrubia se encuentra en el mejor momento de la temporada y ha comenzado el año 2020 consiguiendo dos empates, el último en el Nuevo Arcángel ante el Córdoba, y dos victorias, y sus pretensiones no son otras que la de abandonar, lo antes posible, los puestos bajos de la clasificación, por lo que será un duro rival para los isleños.