Salvi Sánchez se ha convertido en el jugador del Cádiz con más antigüedad en la plantilla, por delante del veterano Alberto Cifuentes, aunque ambos aterrizaron en la Tacita de Plata en la 2015/16. También uno de los capitanes del vestuario, junto al guardameta albaceteño, José Mari y Garrido, el sanluqueño está firmando un arranque de curso brillante, por lo que es un fijo en los esquemas de Álvaro Cervera. La ambición que muestra en sus reflexiones el extremo coincide con su madurez futbolística. Lo mejor está por llegar.

–Tras una temporada irregular, Salvi parece haberse reencontrado con su mejor versión...

–La verdad es que el año pasado entre cómo fue el principio de temporada, que no me encontraba conmigo mismo, y luego cuando estaba mejor me rompí dos veces, precisamente en partidos ante el Zaragoza, por lo que estuve mucho tiempo parado, el caso es que una cosa y la otra te arrastran a no hacer lo mejor. Este año intenté limpiarme en verano, he hecho la pretemporada fuerte, exigente, y he empezado de la mejor manera. Tengo la mente limpia y los primeros resultados están siendo bastante buenos.

–¿Influye en el rendimiento de este comienzo de curso un verano alejado del runrún de un posible traspaso?

–Es verdad que el año pasado fueron muchos los rumores y muchas las cosas ciertas, pero el club tomó su decisión y yo lo respeté. Lo que también es cierto es que este año duermo más tranquilo, tengo la cabeza donde tengo que tenerla... Creo que todo influye.

–Centrado, pues, 100% en el Cádiz...

–Tengo las cosas bastante claras, quiero mejorar mis números, llevo ya cuatro asistencias y quiero abrir la lata de goles cuanto antes. Y, por supuesto, quiero lo mejor para el equipo.

–¿Hasta el punto de plantearse completar toda la carrera deportiva en el equipo amarillo?

–Nunca me cierro la puerta a nada. Con 28 años, incluso no me cierro las de otro país. Sin embargo, cuando firmé viniendo de Villanovense dije que quería subir a Segunda y ahora mi sueño es subir a Primera y jugar. Llevo tres años con una espinita clavada porque lo tuvimos a punto de caramelo: Tenerife, Granada y la temporada pasada contra el Extremadura y en Gijón. Este año hemos empezado mucho mejor, de estar en descenso otras veces a estas alturas, ahora ocupamos plaza arriba…

–Un puñal como extremo derecho, aunque las circunstancias también le han llevado a actuar en la banda izquierda...

–En la cantera del Sevilla también jugaba de interior izquierdo y aquí también se me da bien esa banda para encarar y centrar. No se me da mal, estoy contento. Mientras juegue y el rendimiento sea bueno, contento.

–En ocasiones, incluso, hemos conocido al Salvi lateral derecho.

–Por circunstancias también he llegado a jugar ahí, es verdad. Cuando Rober estaba lesionado, habló el míster conmigo y sin problema. No es algo que me llene mucho pero hay que estar para el equipo en ciertos partidos.

–Este curso casi la mitad del vestuario es nuevo, pero el Cádiz sigue siendo competitivo, a tenor de lo que se está viendo en los compases iniciales de la temporada.

–En las anteriores campañas, hasta que llevábamos dos meses no funcionábamos como bloque. Este año parece que todo es diferente. Ojalá nos vaya mejor e incluso superemos las ocho victorias seguidas del año pasado.

–Por ahora, el camino es el mejor posible, ¿no?

–Así es. Aunque contra el Alcorcón se cortó la racha de cinco victorias consecutivas, ante el Dépor otra vez estuvimos bien, aunque no obtuvimos el mejor resultado. El equipo cada vez está más cómodo, el míster tiene claro cómo sacar partido a todos. Tenemos que exigirnos al máximo y ser conscientes de que cuanto menos ocasiones nos creen, más cerca de ganar estaremos siempre.

–Y este fin de semana, examen complicadísimo en Almería...

–Sí, es un partido bonito para los dos equipos, un derbi de Andalucía. Como andaluz, quiero que todos los equipos andaluces estemos lo más alto posible. Creo que será un partido especial. Además, ha llegado jeque y todos quieren demostrar cosas.

–¿De verdad el objetivo son los 50 puntos?

–Sinceramente, para mí lo más importante es cada fin de semana, priorizar el siguiente partido, ahora el de Almería. Si al final quieres mirar la clasificación, adelante. Yo no la miro. El objetivo real es cada semana, intentar ganar de todas las maneras. Cuando falten 10 ó 15 jornadas, si estás arriba, pues vale, pero ahora no le veo sentido hablar de puntos.

–Y a nivel individual, ¿cuál es el reto de Salvi esta campaña?

–Mejorar mis números. Hasta ahora lo mejor que he hecho ha sido ocho goles y ocho asistencias en una temporada y cuatro goles y 12 asistencias en otra.