Salvi y Álex reciben sus premios

El Baluarte de los Mártires fue la noche del pasado jueves el lugar escogido por Línea 6 EME para la entrega de los galardones al mejor jugador del Cádiz en los partidos disputados en el Ramón de Carranza, correspondientes a las campañas 2015-16 y 2017-18. Estos trofeos fueron para Salvi Sánchez y Álex Fernández, respectivamente, que fueron los principales protagonistas de una cita que congregó a algo más de 100 personas.

La gala, que estuvo presentada por el periodista de Canal Sur, Juan Manzorro, congregó en un marco incomparable a la flor y nata del cadismo, empezando por el presidente, Manuel Vizcaíno, pasando por ex presidentes, ex entrenadores y ex jugadores de diferentes épocas, acabando por compañeros de vestuario como Garrido, Carrillo y el canterano Manu Vallejo, que acompañaron a los galardonados.

Entre los asistentes estuvieron también el teniente de alcalde, David Navarro; los concejales Juan José Ortiz, Óscar Torres, Juan Manuel Pérez Dorao y María Fernández Trujillo; y el rector de la Universidad de Cádiz, Eduardo González Mazo.

Los ex presidentes Enrique Huguet y Manolo García tomaron la palabra para ensalzar la importancia de unos premios ya asentados y para reconocer la labor de la editorial gaditana de la que es director Carlos Medina y gerente su hija, Elena.

Uno de los momentos más inesperados de la noche se produjo cuando Carlos Medina requirió la presencia de Álvaro Cervera, quien recibió la felicitación por el aniversario de su nacimiento con el canto general del 'cumpleaños feliz' por parte de todos los asistentes.

Entre las ausencias, justificada la del director deportivo, Óscar Arias, porque se encontraba cerrando el fichaje del central Sergio Sánchez. De hecho, Vizcaíno abandonó la cita del Baluarte de los Mártires antes de acabar para unirse a ese encuentro.