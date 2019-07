Salta la sorpresa en el Cádiz CF: Cubero no sigue en el filial

El ascenso del Cádiz B no sólo trae de la mano noticias agradables, ya que también se producen despedidas y algunas de ellas conllevan que el factor sorpresa entre a escena. Un episodio de este calibre se vive ahora con Juan Jesús Cubero quien, después de tres temporadas consecutivas en el filial, se despide con el equipo en la división de bronce y una participación muy activa por su parte.

Dos años con Baldomero Hermoso Mere y uno con Juanma Pavón han puesto de relieve el compromiso de Cubero, un futbolista que en noviembre cumplirá 23 años y que deja atrás, de amarillo, un comportamiento exquisito con ambos entrenadores.

Cubero es uno de esos jugadores que todos los técnicos quieren en su plantilla por la seriedad con la que se toma el trabajo, el esfuerzo en cada entrenamiento y encuentro, y lo que suma en favor del grupo al mirar siempre por el interés del colectivo. El chiclanero es un chico muy querido en el vestuario del filial y su marcha supone un serio revés por lo que ha aportado como jugador y persona.

El defensor, que en el Cádiz B ha actuado tanto de central como de lateral izquierdo, se marcha con 85 partidos oficiales en tres campañas en el segundo equipo de la entidad. Un total de 6.315 minutos y cuatro goles a pesar de ser un jugador de corte defensivo.

Cubero recaló en el filial siendo ya senior y procedente del Chiclana CF, donde pasó su etapa juvenil y cadete tras salir de la inagotable 'factoría' de jugadores llamada Sancti Petri (Diego González, Manu Valllejo, Jaime Sánchez, Raúl Palma, Carri... etc.). Una institución en la formación de promesas que merece un reconocimiento, y que ha dado al fútbol provincial, regional y nacional futbolistas con un talento enorme.

En el adiós a Cubero hay una cuestión de peso que tiene el futbolista como centro de todo de cara a su futuro. El jugador lleva algún tiempo preparándose para dar el salto al mercado laboral y ese nuevo objetivo, una vez que entiende que no alcanzará el más deseado a través del fútbol, le obligar a tener una dedicación secundaria hacia el deporte rey. No hay que descartar que el chiclanero decidiera incluso colgar las botas.

El mensaje del adiós

Cubero ha sido uno de los líderes, primero con Mere y luego con Pavón, que ayudó a sacar al filial de la profunda crisis en la que entró por culpa de las campañas 2014-15 y 2015-16, dos años en los que sufrió el descenso a categoría regional y el fallido retorno a Tercera. Desde la 2016-17 formó parte de un grupo de canteranos que ha situado al Cádiz B muy por encima de los esperado con el histórico ascenso a Segunda B. El defensor se marcha con la cabeza alta y el orgullo del deber cumplido aunque nunca se abrieran para él las puertas del primer equipo.

El futbolista gaditano se ha despedido dejando en las redes sociales un mensaje cargado de cariño y agradecimiento:

"Ha llegado el momento de poner fin a una maravillosa etapa que para mí ha significado tanto. Quería dar las gracias a los cuerpos técnicos con los que he tenido la suerte de trabajar, inicialmente con Mere a la cabeza y este último año con Juanma Pavón. Gracias a ambos por confiar en mi desde el primer momento y hacerme crecer como futbolista. En segundo lugar, a todas las personas que están detrás de estos colores y que sin su trabajo nada sería posible. A mis compañeros, mis hermanos, con los que he escrito una página en la historia de este club y hemos dejado a la 'Bandita' en el lugar que merece. Y, por último y más importante, a todos los cadistas, por ser el alma de este club y apoyarnos hasta conseguir el sueño. Me voy sabiendo que he defendido estos colores con todo lo que tenía"