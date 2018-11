'La Rojita', ¿para cuándo?

El jugador de moda en el Cádiz empieza a cumplir etapas con un rendimiento destacado en Segunda División A. Manu Vallejo se está haciendo fuerte en el primer equipo amarillo. Su fuerza, su habilidad, su velocidad y sus goles le están permitiendo crecer a marchas forzadas por su capacidad, no por ningún tipo de presión. A día de hoy es una de las piezas sagradas de un Álvaro Cervera que hasta el ecuador del pasado mes de agosto, poco antes del arranque de la Liga, tenía dudas de la verdadera aportación del canterano. Su papel brillante en pretemporada era la guinda de su aval por lo conseguido en el Cádiz B. Aún con 21 años, la lógica para una promesa que llama mucho la atención en LaLiga 1|2|3, apunta a la puerta de la selección española sub’21. 'La Rojita' sería otro salto enorme para Manu Vallejo. Su estancia en un equipo de la división de plata podría ser un freno, pero su progresión y el papel protagonista que tiene en el Cádiz transmiten lo mejor de un joven talentoso y con descaro.

Algunas miradas estaban pendientes de la última llamada de la selección sub’21 por parte de Luis de la Fuente, aunque no hubo lugar a la sorpresa y el cadista tendrá que seguir demostrando cosas para soñar con ese premio de abrir la puerta de las secciones inferiores del combinado nacional. Lo cierto es que el hecho de no estar en la élite no es un requisito indispensable, ya que en la lista más reciente de De la Fuente han entrado cinco jugadores que no militan en la máxima categoría. Han sido los casos del portero Iván Villar, del Celta B (Segunda B); el defensa Jorge Saenz, del Tenerife (Segunda A), el centrocampista Pozo, del Granada (Segunda A); y los atacantes Rafa Mir, de la UDLas Palmas, y Carlos Fernández, del Deportivo, ambos conjuntos de Segunda A.

Tampoco se puede tomar como referencia la edad del cadista, que cumplirá 22 años en febrero. Hasta siete futbolistas que ya tienen 22 años y que, en algunos casos, cumplirán los 23 en el primer semestre de 2019 están concentrados actualmente con la sub’21. Por lo tanto, Manu Vallejo está dentro del margen habitual en este combinado.

El atacante chiclanero ha sido el último descubrimiento procedente del fútbol base cadista, en el que lleva desde que era cadete tras salir del Sancti Petri. Una vez que fue quemando etapas en la cantera amarilla, en la campaña 2014-15 le llega la oportunidad, todavía en edad juvenil, de estrenarse en el Cádiz B. Lástima que fuera un año desastroso para el segundo equipo del club, que perdió la categoría. Con 18 años casi recién cumplidos, Manu disputó seis partidos en el grupo X de Tercera y fue capaz de marcar un gol.El curso siguiente (2015-16) se vio condenado a jugar en Primera Andaluza, donde el Cádiz B vuelve a fracasar al no conseguir el retorno a Tercera. Sus 23 goles no fueron suficientes. Todo empezó a cambiar una temporada después, en la que se produce la llegada de Baldomero Hermoso Mere, quien toma las riendas de un filial al que hace campeón en una recién creada y temible División de Honor. El chiclanero firma 18 goles a pesar de estar la friolera de 14 jornadas lesionado. Pero literalmente se sale y empieza a llamar la atención de muchos equipos. Ascenso a Tercera y un año después campeón del grupo X, de nuevo de la mano de un Mere que hizo otro campañón. Nos referimos a la temporada pasada, en la que anotó 19 tantos que llevaron al filial a encabezar el grupo casi toda la Liga y a quedarse a un suspiro del ascenso a Segunda B, en aquel Cádiz B-Ejea que precisamente el chiclanero se perdió por culpa de una lesión.Desde entonces se ganó el derecho a la oportunidad de estar con los 'mayores', junto a los que el pasado verano evolucionó hasta ser el mejor de la pretemporada y demostrar tanto a Álvaro Cervera como a Juan Carlos Cordero que él iba en serio. Hay que hablar de 13 jornadas de Liga y 13 titularidades de Manu Vallejo, sin olvidar los dos partidos de Copa del Rey (en Tenerife y en Zaragoza). Acumula en las dos competiciones cinco tantos que le hacen ser el goleador del equipo.

El fútbol español asiste esta campaña a una de las mejores Segunda A que se recuerdan en décadas. Una división con sabor a Primera si no fuera por la ausencia de conjuntos como el Real Madrid, Barcelona, Atlético, Valencia o Athletic de Bilbao. En esa espiral de una plata con brillo de oro, hay un chiclanero de 21 años que está dando que hablar en el Ramón de Carranza y en otros puntos del país.

Un total de 17 partidos oficiales con el primer equipo cadista desde que hizo su debut está dando forma a los cimientos de un proyecto de jugador de futuro que promete mucho en un presente lleno de entusiasmo y buen rendimiento. Los ciclos de los jugadores se miden por sus momentos. El de Manu Vallejo viene determinado por la fuerza explosiva y la velocidad, que es dependiente de la fuerza. Son factores determinantes en su rendimiento deportivo. Por lo tanto la evaluación de estos parámetros es fundamental para determinar la situación actual del atacante y poder plantear su mejora y desarrollo. Además, la fuerza explosiva y la velocidad se relacionan con la rapidez con la que este jugador realiza las acciones propias que luego se ven en el terreno de juego.

Manu atraviesa por una etapa dulce de descaro, presencia y gol. Lo tiene todo para dar otro salto dentro del propio Cádiz, a otro club e incluso a la selección española sub’21. El atacante merece la oportunidad de estar con 'La Rojita', de sentir la selección en su pecho. Otros ex del primer equipo y de la cantera amarilla pasaron por esa grata experiencia en los últimos 30 años. Son recordados, por poner algunos ejemplos, los casos de Antonio Calderón, Kiko Narváez, Chico, Suso, Jaime Sánchez o Diego González. Manu Vallejo puede pasar a engrosar esa lista si continúa como hasta el momento y Luis de la Fuente efectúa la llamada al hombre de moda en Segunda A. Posiblemente la presencia de Jesús Casas en el cuerpo técnico de la absoluta saque de dudas al seleccionador de la sub’21.