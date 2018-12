Repóquer desde el banquillo

El gol que marcó el pasado domingo Dani Romera al Rayo Majadahonda en el Ramón de Carranza, único tanto del partido y que por tanto supuso la victoria de los locales, ha sido esta temporada el quinto en cuatro encuentros que anota un jugador del Cádiz saliendo desde el banquillo, lo que representa poco más de la quinta parte del total (24), un 20,8% en concreto. Pocos o muchos, lo cierto es que los dos firmados por el delantero almeriense significaron directamente la suma de cuatro puntos, un hecho que no resulta tan evidente en los otros tres tantos.

Romera, que ante los madrileños saltó al campo sustituyendo a Agra en el 67’, el mismo minuto en el que Carrillo entró por Lekic, vio puerta en el 76’, cuatro antes de que Aketxe relevara a Manu Vallejo. Era la segunda vez este curso en la que su aportación resultaba determinante, puesto que en la jornada 5, en Albacete, estableció el empate final (1-1) en el minuto 92 tras sustituir a Álex Férnández en el 81’, después de que Lekic entrara por Carrillo y Aketxe por Salvi.

20% de los tantos del equipo Los han anotado futbolistas que comenzaron el partido como suplentes

Los otros tres goles materializados por suplentes llevan la rúbrica de Lekic, Salvi y Aketxe. En el enfrentamiento con el Elche, el serbio, que había cubierto la vacante de Aketxe en el descanso, dio forma a la remontada con el 2-1 en el minuto 63, y el sanluqueño, que también pisó el campo en el 46’ por Álex, subió al electrónico el 4-1 en el 73’. El tercer cambio de ese día, Edu por Sergio Sánchez, se produjo en el 79’. Correa (1-1), José Mari, de penalti (3-1), y Manu (5-1) compartieron protagonismo como realizadores en una segunda mitad para enmarcar.

Por su parte, en el Nuevo Arcángel de Córdoba, el mediapunta vasco, que entró por Salvi en el 78’, sentenció con el 1-3 en la prolongación (92’). En esa 14ª jornada los otros dos cambios fueron el de Álex por Lekic en el 58’ y el de Carrillo por Manu en el 74’. Manu había abierto el triunfo en el minuto 50 y Marcos Mauro había vuelto a deshacer las tablas (1-2) en el 90’.

Cinco goles de suplentes en cuatro partidos y 13 jornadas restantes en las que ningún futbolista acaparó la atención como goleador saliendo desde el banquillo.

Así, en la apertura ante el Almería, Álex marcó el 1-0 y los cambios fueron Salvi por Agra, Karim por José Mari y Juan Hernández por Manu; en la 2ª, en Soria, Kecojevic selló el 1-1 y los que pisaron el césped pero no el once fueron Servando, por Barco; Juan Hernández, por Salvi, y Carrillo, por Manu.

Contra el Oviedo (1-1), en la 3ª jornada, Álex anotó el 1-0 y en esta ocasión no vieron puerta ni Carrillo, por Barco; ni Agra, por Salvi, ni Alberto Perea, por Manu. En Mallorca, una semana después, Salvi, por Barco; Romera, por Manu, y Karim, por José Mari, no adelantaron a un equipo amarillo que acabó cayendo 1-0.En la jornada 6, frente al Alcorcón, tampoco Carrillo, por el lesionado Romera; José Mari, por Perea, y Aketxe, por Edu Ramos, pudieron evitar la debacle (0-2). Y en la 7ª, en Tenerife, más de lo mismo. Carmona, por Marcos Mauro; Perea, por Salvi, y Lekic, por Barco, no bastaron como remedio (1-0).

Contra el Nástic en Carranza, a la diana de Álex, de penalti, no le siguió ninguna ni de Salvi, que entró por Agra; ni de Jairo, por Manu, ni de Barco, por Aketxe, y los tarraconenses acabaron llevándose un punto (1-1). En Almendralejo la cosa estuvo aún peor, porque tras adelantar a los gaditanos Kecojevic, el Extremadura dio la vuelta a la tortilla (2-1) sin que lo impidiera la entrada de Jairo, por Agra; Aketxe, por Correa, y Carrillo, por Matos.

Ante el Sporting en la jornada 10, inicio de una racha sin caer en Liga que en estos momentos perdura, nadie abrió la lata, incluyendo a los que salieron desde el banquillo: Mauro, por Kecojevic; Salvi, por Jairo, y Karim, por José Mari. En Lugo (1-2), primero de los siete triunfos consecutivos que se llevan ahora mismo, mojaron Manu y Jairo pero no lo hicieron los suplentes Perea, por Aketxe; Salvi, por Álex, y Lekic, por Manu.

Dos semanas más tarde, en el segundo partido seguido en la Tacita, contra el Reus, Manu y Lekic resolvieron (2-0) y de nuevo no aportó al tanteador nadie que no saliera en el titular, ni Carrillo, por Lekic; ni Edu Ramos, por Garrido, ni Agra, por Manu. Igualmente, en la goleada a Las Palmas (4-1), Deivid, en propia meta, Manu, Sergio Sánchez y Salvi estamparon su rúbrica como goleadores, mientras que no lo hicieron saliendo desde el banquillo Álex, por Manu; Carrillo, por Lekic, y Edu Ramos, por Garrido.

Finalmente, el último duelo en el que los suplentes no aportaron de manera determinante en ataque fue el Zaragoza-Cádiz de la 16ª jornada, cuando Lekic hizo el 0-1 y no vieron puerta ni Carmona, por Salvi; ni Edu Ramos, por Álex, ni Aketxe, por Manu.