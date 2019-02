Rennella ve mucho talento en el vestuario

Vincenzo Rennella ha pasado este mediodía por el acto de presentación que ha tenido lugar en la sala de prensa del Ramón de Carranza, donde el jugador se ha mostrado ilusionado ante su nueva etapa de amarillo.

Acompañado por el director deportivo, Óscar Arias, el jugador ha declarado que “lo primero que quiero es ponerme en forma”, admitiendo luego que “me alegré de la llamada del Cádiz a pesar de que tuve otras opciones, pero esta me gustó mucho”.

El italo-francés ha apuntado a la hora de definirse sobre el césped que “soy delantero pero no soy un nueve de esperar los balones; doy pases y hago goles”, y aclaró que “mi rescisión en el Extremadura no tenía nada que ver con la posibilidad de venir aquí”. “Puedo jugar arriba y con otro punta”, desvelando que en su mejor campaña, en el Lugo, “fui primer delantero y contaba con un mediapunta por detrás”.

Rennella se ha referido al encuentro de la primera vuelta contra los amarillos en Almendralejo, en el que él jugó. “Después de aquel encuentro contra el Extremadura, el Cádiz estuvo once partidos sin perder. Es un buen equipo y hay muchos jugadores con talento. Todos hablan maravilla de aquí y conozco el club”.

Su primera toma de contacto con la plantilla fue ayer, día en el que tuvo ocasión de hablar con el entrenador. “Cervera me dijo que estaba contento de que estuviera aquí y que trabajara fuerte. Daré lo máximo y haré lo que me pida el míster”. En cuanto a su estado físico, ha indicado que “estuve un poco parado desde que rescindí el contrato pero he entrenado por mi cuenta”. “Voy a trabajar fuerte para estar a tope cuanto antes”.