Recta final para definir la plantilla

Los últimos días del mes de agosto se presentan muy movido en el Cádiz y la mayoría de sus contrincantes en LaLiga 1|2|3. El final del mercado veraniego aparece en un horizonte nada lejano con numerosos asuntos por resolver entre entradas y salidas. A lo largo de julio -el primer tramo de la ventana de fichajes- se incorporaron siete caras nuevas: los defensas David Carmona y Matos; el centrocampista Karim Azamoum, el extremo Salvador Agra, el mediapunta Ager Aketxe -ha iniciado su segunda etapa en el club- y los delanteros Mario Barco y Eneko Jauregi, este último contratado en enero aunque cedido al Córdoba hasta el final de la pasada temporada. En lo que va de agosto aterrizó Juan Hernández, extremo izquierdo cedido por el Celta de Vigo tras una brillante campaña en el filial -marcó 15 goles-.

En teoría tienen que llegar más futbolistas hasta el próximo día 31 en una recta final de mercado de vértigo que a priori deparará numerosas novedades. El teléfono del director deportivo, Juan Carlos Cordero, echa humo. Cinco o seis futbolistas son los que en principio quedan por unirse al proyecto deportivo de un equipo que un año más se marca el objetivo de los 50 puntos, y más aún con el potencial que atesoran muchos de los clubes que componen la división de plata con presupuesto más elevados.

Los asuntos pendientes de resolución en la plantilla afectan a todas las posiciones, aunque hay algunas más completas que otras.

PORTERÍA

La incógnita es si David Gil se queda o el club se hace con los servicios de otro cancerbero que compita con Alberto Cifuentes. Parece que la idea es la incorporación de un arquero. En ese caso, David Gil podría ir cedido a un conjunto de Segunda B para buscar los minutos que no encontraría en el Cádiz.

defensa

Salvo sorpresa, Javier Carpio saldrá con destino a otro equipo. Castellón y Racing de Santander son los que más suenan. El único puesto de la zaga cubierto en su totalidad es el lateral derecho con Rober Correa y David Carmona. Queda por completar la plaza vacante en el centro -ya están Servando, Kecojevic y Marcos Mauro-, mientras que la duda a día de hoy radica en la continuidad o no de Brian Oliván. El preparador cadista, Álvaro Cervera, ha dejado claro que no cuenta con él pero Cordero no da por segura su marcha y ha expuesto que en el caso de que el catalán siga en el plantel, el entrenador y el futbolista estarán obligados a entenderse. Si se va, llegará otro lateral zurdo para competir con Matos.

media

Tal y como está ahora en principio la medular queda equilibrada con cuatro inquilinos considerados titulares: Jon Ander Garrido, José Mari, Álex Fernández y Karim Azamoum. Un centro del campo que a priori no tiene nada que envidiar al resto de sus rivales. No es descabellado pensar en la incorporación de un quinto centrocampista. De hecho, el curso anterior había cinco medios en el plantel. La buena noticia es la vuelta a la actividad del roteño una vez superada la grave lesión sufrida la pasada campaña que le mantuvo siete meses apartado de los terrenos de juego. El interrogante había surgido en torno al futuro de Álex Fernández. El club le ha ofrecido la renovación y él quiere seguir, pero de momento no hay acuerdo, le queda sólo un año de contrato y hay una legión de equipos interesados en integrarlo en su plantilla. Hay llegado alguna oferta por él que el club ha rechazado de plano al considerarla escasa. Es un hombre importante en el esquema de Cervera. Tiene una cláusula de salida de tres millones de euros y su partidazo frente al Almería puede hacer que algún equipo tenga la tentación de sacar la chequera para llevárselo, aunque lo normal es que continúe. Se siente importante en el terreno de juego y muy a gusto en territorio gaditano.

El canterano Sergio ha firmando una buena pretemporada pero no tiene fácil su pase al primer equipo porque la idea del club es que disponga de los minutos que no tendría si se queda. Lo normal es que salga cedido a una escuadra de Segunda División B o en último caso mantenerse en el filial.

las bandas

Es la posición que más cambios va a experimentar hasta el punto de que todos los ocupantes de los costados podrían ser nuevos. Todo apunta a una renovación integral. El club ya ha prescindido de Moha Traoré -traspasado al NK Istra 1961 croata- y Aitor -cedido al Rayo Majadahonda, recién ascendido a Segunda A- y negocia la marcha de Nico Hidalgo. Ninguno de los tres tuvo protagonismo el último curso.

Salvi es uno de los futbolistas más cotizados de la plantilla pero su participación en el duelo inaugural de la Liga -jugó la última media hora- hace pensar en su permanencia. En su contrato consta una cláusula de rescisión de seis millones de euros y al club ha llegado alguna oferta que no ha atendido al quedar muy por debajo de esa cantidad. Hasta que no finalice el mercado no se puede dar por segura al cien por cien la continuidad del sanluqueño.

Álvaro García sí que tiene pie y medio fuera del Cádiz. Falta por saber cuál será su nuevo equipo en Primera División para poner fin al culebrón del verano. ¿Real Sociedad, Rayo Vallecano…? El interrogante que surge con el traspaso del utrerano es si el club se va a lanzar a por un recambio o apostará por el canterano Manu Vallejo, que sobresalió a lo largo de la pretemporada -máximo goleador del equipo con cinco tantos- y destacó en el choque liguero frente al Almería. Si la entidad hace un fichaje en esa posición, el chiclanero saldrá cedido a un conjunto de la categoría de bronce.

DELANTERA

Es la zona que presenta más incógnitas. El único que tiene la plaza asegurada en punta es Mario Barco, que jugó los 90 minutos del partido del Trofeo Carranza y también los de la primera jornada de Liga.

El futuro de los demás está en el aire. Eneko Jauregi es el que más papeletas tiene para salir. Fue el único de los delanteros que no entró en la convocatoria de 20 jugadores que Cervera realizó para el comienzo oficial de la temporada. Sí formaron parte de la lista Dani Romera y José Ángel Carrillo, aunque el primero fue uno de los descartes -sólo caben 18 en el acta del partido- y el segundo no participó pese a tener un sitio en el banquillo.

El Almería, que busca arietes en el mercado, no ha ocultado el interés por Romera, aunque su marcha no parece fácil. Para ello deben ponerse debe producirse un acuerdo a tres bandas entre los dos clubes y el futbolista. Las posibilidades de que continúe o se vaya están repartidas al 50 por ciento, al igual que el caso de Carrillo, quien también podría acabar en otro equipo.

La falta de gol fue de unas de las carencias del Cádiz la pasada campaña y el club se dispone a fichar uno o dos delanteros en los próximos días. Esa es al menos la intención.