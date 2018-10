Recibe gol siempre pero tiene un matador en el área

La condición de colista convierte al Extremadura en un adversario aún más peligroso por su situación apurada. El conjunto azulgrana, recién ascendido, saldrá a por todas delante de su parroquia, dispuesto a escapar de la última plaza y a superar al Cádiz en la clasificación. Sólo está dos puntos por debajo. Aunque no hay enemigo pequeño en la categoría de plata y pese a la necesidad, el equipo con sede en el municipio pacense de Almendralejo presenta números que le convierten en un rival asequible sobre el papel. Después hay que demostrarlo sobre el terreno de juego.

El conjunto entrenado por Juan Sabas es, con cinco derrotas en ocho jornadas, el equipo que más pierde en el arranque del campeonato (el Rayo Majadahonda acumula también cinco varapalos que sin embargo ha compensado con tres victorias). El único triunfo que atesora desde su estreno en Segunda División A lo consiguió por todo lo alto precisamente frente al cuadro majariego por un contundente 1-4 en el estadio Wanda Metropolitano.

El Extremadura no conoce la victoria en su estadio. En los cuatro compromisos como local presenta un balance de tres derrotas -ante el Deportivo de La Coruña, Granada y Las Palmas, todos favoritos al ascenso-, y un empate frente al Elche. Con un solo punto en casa hasta la fecha es el peor local del torneo liguero.

Otro aspecto llamativo del equipo extremeño es la endeblez defensiva que se deduce de sus números. Recibe gol en todos los encuentros. En su cuenta pesan 13 tantos en contra, el segundo más goleado -junto con el Nástic de Tarragona- después del Córdoba (18). Con el equipo cordobés es el conjunto más goleado como anfitrión con ocho dianas recibidas en su feudo -un promedio de dos por partido-. Si el Cádiz no marca hoy en el Francisco de la Hera no quedará en muy buen lugar. Sería el primer en no hacerlo.

El Extremadura tiene debilidades pero también fortalezas, representada sobre todo en el delantero Enric Gallego. Con sus seis goles él solo lleva más que todo la plantilla del Cádiz -cinco- y acapara la mayor parte de los nueve que atesora su equipo. Es el faro en ataque que no posee el conjunto de Álvaro Cervera.

El enfrentamiento del noveno capítulo de Liga supone el primer duelo entre ambas escuadras ya que el actual Extremadura Unión Deportiva, fundado en 2007, nada tiene que ver con el extinto Club de Fútbol Extremadura, que llegó a militar en Primera División.