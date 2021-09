Rayo Vallecano - Cádiz CF: horario y dónde ver en televisión

Sin tiempo para detenerse en el análisis del partido contra el Barcelona, el Cádiz CF afronta el domingo 26 de septiembre ante el Rayo Vallecano el encuentro correspondiente a la séptima jornada de Liga. Entre un envite y el siguiente, sólo tres días de margen y un desplazamiento.

Tras conseguir un meritorio empate a cero en casa frente a la escuadra azulgrana, el conjunto amarillo se centra en una cita mucho más importante que la del sexto capítulo. Y es que el cuadro entrenado por Álvaro Cervera se enfrenta a un teórico rival directo en la constante pelea por la permanencia en Primera División. Buena parte de la salvación está en el cara a cara ante los conjuntos que luchan por el mismo objetivo.

Los gaditanos comparecen en la capital de España con la moral por las nubes después del punto obtenido ante un adversario de calado y tras encadenar dos encuentros consecutivos sin perder después de ganar 1-2 en el terreno del Celta de Vigo.

Inquilinos del 14º puesto con seis puntos, los amarillos pretenden mantener la buena senda lejos de su feudo, donde no conocen la derrota.

No lo tendrá fácil el Cádiz CF frente a un Rayo que, recién ascendido, ha sorprendido con un gran arranque de curso que le sitúa en la sexta plaza con diez puntos. En los madrileños sobresale la presencia del delantero Radamel Falcao, que no ha tardado en mostrar sus credenciales con dos goles pese a que ha jugado poco tiempo. Destaca también la aportación del ex cadista Álvaro García, uno de los puntales del Rayo.

El enorme esfuerzo desplegado por los andaluces en el reciente choque ante el equipo culé abre la posibilidad de que Cervera haga varios movimientos en la alineación. Habrá alguna baja. Fali, lesionado, no formará parte de la expedición cadista.

Horario del Rayo Vallecano - Cádiz CF

El partido entre el Rayo Vallecano y el Cádiz CF, encuadrado dentro de la séptima jornada de la Liga Santander (Primera División), se disputa este domingo 26 septiembre a partir de las 18:30 horas (seis y media de la tarde) en el estadio de Vallecas.

Dónde ver en TV el Rayo Vallecano - Cádiz CF

El encuentro que disputan el conjunto entrenado por Andoni Iraola y el equipo de Álvaro Cervera podrá verse en directo a través de Movistar LaLiga. También puede seguir el desarrollo del partido en vivo a través de los comentarios de Diario de Cádiz.