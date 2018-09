Química con Cervera desde el primer día

El nuevo director deportivo del Cádiz reveló que una de las primeras cosas que hizo cuando accedió al cargo de manera oficial fue mantener una reunión con el entrenador de la primera plantilla, un Álvaro Cervera del que tenía buenas referencias que ha corroborado y merece nsu alabanza.

"Con el técnico la información era muy buena, es cierto, y después de hablar con él me ha sorprendido gratamente", comentó a los presentes, explicando que lo que más le gusta de la labor del máximo responsable del vestuario es que "entiende el juego, lo ve bien, es un gran trabajador y, además, ha sabido sacado un alto rendimiento a las plantillas que ha tenido a su disposición".

A Arias no le desagrada siquiera que el estilo de juego del equipo de Cervera lleve un sello defensivo demasiado identificativo, más si cabe considerando que precisamente en los últimos tiempos los amarillos han experimentado una transformación que por momentos les ha llevado a tener la posesión del cuero, a tocar el balón... "Álvaro Cervera ha demostrado que sabe lo que hace, que maneja la plantilla de manera inteligente y que se adapta a en función de los recursos", destaca del entrenador, comparando su proceder con el de "otros que se empeñan en jugar de una determinada manera sin tener los mimbres necesarios".

"Álvaro lo tiene muy claro -continúa-, le han funcionado bien las cosas y si mañana podemos evolucionar o mejorar la plantilla con fichajes que puedan permitir jugar de otro modo, seguro que él lo gestionará a la perfección".

Preguntado si considera un riesgo apostar por futbolistas que impliquen un cambio en el sistema que tan buen resultado ha dado los dos últimos años, el director deportivo indica que "no se trata de cambiar sino de tener más posibilidades y de mejorar. Cuanto más registros, mejor. El día que no te funcione el plan A si no tienes B estás perdido. Mi misión es dotar a la plantilla para que el técnico tenga más opciones".