El Cádiz CF ofreció una versión solvente en el campo del Lugo que le llevó hasta hasta la esperada reconciliación con la victoria después de nueve jornadas consecutivas de sequía en el casillero de triunfos.

El preparador cadista, Álvaro Cervera, reconoce que en el Lugo se vio “al equipo más parecido que busco”. No se refiere a nombres de jugadores, sino a la manera de desenvolverse cobre el césped. “El rival no da más de tres pases seguidos, no se acerca a nuestra portería y con eso conseguimos ganar el encuentro”.

El entrenador tiene claro que cuando el mejor jugador del equipo es el portero -ha sucedido más de una vez- “perdemos el partido”. La clave para poder sumar de tres en tres es conocida: “buscamos ser fuertes, conseguir que el rival no pueda jugar a su nivel”, expone Cervera. El envite disputado en Lugo hace una semana es el ejemplo más palpable.

El técnico aprecia diferencias entre el Cádiz CF de esta temporada y el de años anteriores. “ahora por las bandas no somos tan profundos. Tener el balón no lo tenemos donde hay que tenerlo”. Hay un dato al que se agarra para destapar el mito de la posesión del esférico. “Los partidos en los que hemos tenido menos posesión son los que hemos ganado y cuando sí hemos tenido la pelota los hemos perdido”. Y es que al final lo que cuenta es el resultado. “Querer la pelota no significa nada en el fútbol”, apostilla Cervera.

El Cadiz CF venía careciendo en las últimas semanas de algo que sí recuperó en Lugo a juicio del entrenador. “Nos faltaba robar balones y salir con velocidad, que es lo que tuvimos en ese partido”.

El míster sabe qué camino es el que debe escoger el equipo amarillo para dar con la tecla de la victoria: “somos de hacer incómodo el partido al rival y querer dar una vuelta más no nos ha ido bien”.

La victoria en Lugo puso fin a una racha de nueve jornadas de Liga consecutivas sin ganar. El triunfo ante el Espanyol en la Copa del Rey alimenta aún más la automestima de un equipo que quiere ir a más