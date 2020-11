Presentado el sello de los 110 años del Cádiz CF

El sello del 110 aniversario del Cádiz CF vio a luz el jueves 5 de noviembre en un acto sencillo y emotivo celebrado en el Colegio La Salle Mirandilla, que contó con la presencia de representantes de la Sociedad Filatélica Gaditana y Asociación Española de Maximofilia, concretamente Francisco Velázquez y Juan Antonio Casas. José Mata, gerente de la Fundación CCF, representó a la entidad y también estuvo acompañado por Priscila Boubeta, directora del centro educativo.

El sello del 110 aniversario del Cádiz CF se presentó en un lugar donde se recoge parte de la historia del club, concretamente el lugar de su fundación y origen.

Los detalles técnicos fueron ofrecidos por los representantes y expertos filatélicos, que destacaron que "hemos estado en importantes eventos y también relacionados con la historia del equipo amarillo en los últimos años". Apuntaron que "el sello es de tarifa nacional y puede circular por toda España". Agregaron que "sentimos muy orgullosos de ayudar al Cádiz CF".

Explicaron además que "está matasellado con la fecha del cumpleaños del club y también está en concordancia de colores".

José Mata, gerente de la Fundación CCF, hizo entrega de presentes a los representantes filatélicos y también al Colegio La Salle Mirandilla.

José Mata cerró el acto manifestando agradeciendo "la implicación y aportación de la sociedad filatélica. Y también por hacer esto aqui, lugar donde nació el Cádiz CF". Añadió que "los colores que actualmente tiene el equipo son los originales del colegio Mirandilla y le agradecemos que hoy estemos aquí gracias a ellos".

Finalmente, Priscila Boubeta también agradeció "al club la relación que tenemos y ojalá podamos vivir muchas más cosas juntos".

El mejor entrenador del octubre

Se amontonan las pruebas que demuestran el excelente arranque de temporada del Cádiz CF en su nueva etapa en Primera División. Cinco jornadas seguidas sin perder, quinto puesto en la clasificación con 14 puntos, cuatro jugadores convocados por sus selecciones…

Y ahora, Álvaro Cervera es nominado por LaLiga (órgano rector del fútbol profesional en España) como candidato a mejor entrenador del mes de octubre. Cervera se erige en uno de los técnicos de moda.

Los números acumulados por el conjunto amarillo durante el undécimo periodo mensual de 2020 llevan a Cervera a ser considerado como uno de los entrenadores más destacados. Su inconfundible estilo de juego da resultado en el este inicio de campaña, con una productiva cosecha de puntos en busca de la permanencia.

Y es que el Cádiz CF resolvió presentó en octubre una cuenta difícilmente mejorable. Disputó cinco encuentros con un balance de tres victorias y dos empates. No sólo no perdió sino que sumó 11 de los 15 puntos en liza. Y además fue el equipo menos goleado con un solo tanto en contra. Marcó cinco. Si es capaz de mantener ese ritmo, la salvación no debería ser un problema.

Los gaditanos ganaron 0-1 al Athletic de Bilbao en San Mamés el 1 de octubre para después empatar (1-1) en casa frente al Granada el día 4. El 17 dieron la campanada con el triunfo a domicilio (0-1) contra el Real Madrid y el 25 firmaron tablas (0-0) ante el Villarreal en el estadio Carranza antes de doblegar (0-2) al Eibar en Ipurua el 30. Tres golpes de autoridad como visitante, un hecho nada usual en la máxima categoría.

Cervera ha sido nominado junto al técnico de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, y al preparador del Granada, Diego Martínez.