Posible once del Cádiz CF en Zaragoza

La 16ª jornada de Liga conduce al Cádiz CF a La Romareda para visitar al Real Zaragoza en un duelo de contrastes que se disputa el viernes 30 de noviembre a las nueve de la noche, televisado en directo a través de Gol.

El equipo amarillo llega en su mejor momento de la temporada gracias a una racha de cinco victorias consecutivas, ubicado en la séptima posición, y se mide a un conjunto maño envuelto en dudas, situado en la 19ª plaza y con peligro de caer a la zona de descenso si no suma los tres puntos en su feudo.

El Cádiz CF, después de vencer con claridad a Las Palmas, aspira a escalar un puesto y meterse en la zona de fase de ascenso si es capaz de vencer a domicilio y el Mallorca no lo hace en Reus. En un hipotético caso de empate, los amarillos tendrían que esperar una derrota de los baleares y que no ganasen ni Las Palmas, ni Osasuna ni Oviedo.

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, mantiene su apuesta por el bloque que tan bien funciona en las últimas semanas. La única variación en la convocatoria es la entrada de Alberto Perea en lugar de José Mari, baja por molestias en un pie.

La ausencia del centrocampista obliga al técnico a hacer como mínimo un cambio en la alineación. Todo apunta a que Álex Fernández, suplente los dos últimos partidos, regresará a la titularidad para suplir la ausencia del roteño.

Si Cervera no toca lo que ha funcionado en las citas más recientes, seguirá con el 4-4-2, aunque no es descartable que pueda apostar por un trivote al tratarse de un envite fuera de casa y en la última salida los amarillos ganaron en Córdoba aunque con mucho sufrimiento. Si el técnico se inclina por tres medios, Edu Ramos tendría sitio en el once inicial y el sacrificado en ese caso sería Dejan Lekic.

La posible alineación del Cádiz CF en La Romareda estará formada por Alberto Cifuentes, Rober Correa, Sergio Sánchez, Marcos Mauro, Brian, Garrido, Álex Fernández, Salvi, Jairo, Manu Vallejo y Lekic.

El Zaragoza necesita la victoria para respirar en la tabla y saldrá a por todas delante de su afición. El once estaría compuesto por Cristian Álvarez, Álvaro Benito, Perone, Álex Muñoz, Nieto, Eguaras, James, Zapater, Pep Biel, Pombo y Álvaro Vázquez.