Posible alineación del Cádiz ante el Villarreal

El Cádiz visita este domingo al Villarreal con el propósito de prolongar la buena aunque aún corta racha de resultados positivos que abrió hace un par de semanas en el Ramón de Carranza ante el Eibar (1-0) y continuó la pasada jornada en Mendizorroza contra el Alavés (1-1). Los cuatro puntos sumados en los últimos dos partidos y los marcadores registrados en este periodo de tiempo en la mayoría de los encuentros en los que tomaban parte rivales directos en la lucha por la permanencia en la máxima categoría han supuesto algo más que una inyección de moral. A falta de 11 capítulos para la conclusión del curso los amarillos mantienen una renta de seis puntos respecto a la primera posición de descenso.

Al contrario que en las anteriores dos citas, en esta ocasión el titular de la Tacita de Plata no se enfrenta a un adversario de su Liga, la de los de abajo, sino a uno que compite por alcanzar plazas europeas. Sin duda, esta circunstancia, la teórica superioridad del contrincante de turno, reforzará la filosofía de Álvaro Cervera, el reconocidísimo sistema cadista, en el que priman la entrega, la disciplina y el orden defensivo como pilares por encima de cualquier otro aspecto.

Tras una pésima dinámica en los compases iniciales del año que se tradujo no sólo en derrotas sino en goleadas encajadas, el Cádiz vuelve a ser el Cádiz de los últimos años, un bloque compacto, con pocas fisuras, que se afana en cerrar espacios para que Ledesma tenga poco trabajo e intenta aprovechar sus oportunidades a la contra o a balón parado. Y también con una fe inquebrantable, con toda certeza la cualidad que le permitió conquistar un empate en el Camp Nou frente al todopoderoso Barcelona o rescatar una igualada el pasado domingo en Vitoria, ambas veces desde el punto de penalti y en la recta final, cuando nadie daba un céntimo por las opciones visitantes.

Álvaro Cervera pierde a Marcos Mauro pero recupera a Iza para recomponer el once

En esta segunda salida consecutiva los gaditanos se hallan en disposición de llegar o sobrepasar la barrera psicológica de los 30 puntos, algo que en la práctica equivaldría al comienzo de la definitiva cuenta atrás hacia los ansiados 40 que a todas luces representarían la salvación en Primera División. No obstante, la realidad del campeonato a estas alturas invita a pensar que esta temporada podría bastar con algo menos, quizás 38, puede incluso que 37… No se trata de hacer cuentas de la lechera pero lo cierto es que la meta parece cada vez más cercana. Eso sí, el equipo no debe cejar en su empeño de principio a fin.

La Cerámica se antoja un campo complicado, si bien los números esta campaña indican que ni mucho menos es un fortín inexpugnable. En 13 compromisos, cinco triunfos locales, seis empates y dos derrotas. La batalla entre submarinos puede que resulte más igualada de lo que parece sobre el papel. Cada uno con sus armas, sin atender a la acaso sobrevalorada posesión, si el choque transita por los parámetros de ese equilibrio de fuerzas, el Cádiz tendrá posibilidades de sacar tajada. De hecho, en la primera vuelta, en Carranza, la buena labor de contención permitió sumar un punto (0-0) ante un rival superior.

Los valencianos luchan por Europa pero dejan escapar en casa casi la mitad de los puntos

Más allá del éxito con el Eibar y el suspiro de alivio en Alava, las sensaciones también refuerzan la ilusión y las esperanzas. El regreso de José Mari tras varios meses ausente por lesión se nota y mucho. La aportación del centrocampista roteño, la prolongación del preparador sobre el césped, no sólo debe medirse por datos concretos, por números. Los intangibles cuentan tanto o más. Y su compenetración en el doble pivote con el también recuperado Jonsson hace mucho bien al conjunto. Una eficaz tela de araña por delante de la última línea, la defensa, cobra especial relevancia en este Cádiz. Bueno, eso y la impagable versatilidad de los Álex Fernández o Fali, que cumplen con creces actúen donde actúen. Las características del madrileño y el valenciano conceden un margen de maniobra enorme al técnico, que empieza a apostar por Rubén Sobrino como compañero habitual de Negredo en ataque por su trabajo en la presión e igualmente por la posibilidad de utilizarlo como mediapunta o cayendo a una banda. Además, Choco Lozano, el damnificado por la llegada en el mercado de invierno del ex valencianista, sigue en el dique seco.

Por el contrario, el regreso de Iza una vez dejados atrás su problemas físicos supone un respiro de alivio para Cervera, sobre todo después de perder, también por lesión, al argentino Marcos Mauro, que apenas permaneció unos pocos minutos sobre el césped en Mendizorroza. Ante la ausencia también de Akapo, que curiosamente vuelve a ser convocado esta semana, en Vitoria apostó por Fali para el lateral derecho, pero al caer Mauro tuvo que recomponer la zaga, colocando al valenciano en el centro junto a Cala y sacando a Salvi para el lateral.

Pese a que el extremo sanluqueño no desentonó atrás, al margen de la desafortunada acción del penalti por mano involuntaria, la realidad es que su aportación es un bien preciado para golpear por la banda en ataque, más si cabe para las contras, y su sacrificio en tareas defensivas acaba lastrando las posibilidades ofensivas. Ahora, este domingo en La Cerámica, bien como titular, bien como refresco saliendo desde el banquillo, Salvi se convierte en una opción real para sorprender por su velocidad.

Defensa sólida y rapidez en ataque, bien tras robar o en transiciones eléctricas pero precisas, sin asumir el más mínimo riesgo. Como no se cansa de repetir Cervera una y otra vez, el Cádiz debe hacer lo que sabe hacer y no insistir en aquello que peor le sale. De este modo puede soñar con sorprender en casa del Villarreal. Ya lo hizo en Valdebebas ante el Real Madrid y ante el Barcelona en Carranza y en la Ciudad Condal. Nada es imposible.