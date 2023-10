Posible alineación del Cádiz CF contra el Sevilla

La Liga avanza sin freno en Primera División y se planta este fin de semana en la undécima jornada con un Cádiz CF-Sevilla FC (21:00 horas en el Nuevo Mirandilla) que no debería tener tanta transcendencia pero realmente lo tiene. Mala dinámica de los amarillos que hasta hace dos jornadas se tapa con resultados adversos y mejor juego, aunque después de la cadena de errores de Valencia se falla en el marcador y en lo que se expone en el césped.

Ya lo dice el entrenador del cuadro cadista; su equipo no está en descenso pero arrastra números de descenso. Sobran las palabras ante una reflexión tan dura como clara y real. Pues el escenario para los del Nuevo Mirandilla es evidente: ganar o ganar a un Sevilla que sueña con despertar tras el cambio de entrenador.

Aunque suene a tópico, uno de los grandes enemigos de encuentro de este sábado es el propio Cádiz CF, la cara y la actitud que muestre; su capacidad de equivocarse poco y actuar al mismo buen nivel como colectivo. No es un equipo de individualidades y, por tanto, precisa de un acierto grupal en todas las líneas.

Sergio González ha analizado con detalle lo sucedido en el choque de Mestalla, pero lo pasado no vuelve y está obligado a traer soluciones sin tirar más jornadas. Quizás ahora puede pesar en sus decisiones y en su futuro aquellas palabras recientes de Manuel Vizcaíno que apuntaba a que el Cádiz CF cuenta con un plantillón. Si es así, hay que demostrarlo.

Por el momento no hay que descartar a que se produzcan cambios en el once que no en el dibujo a tenor del convencimiento del técnico por el 1-4-4-2. La defensa no estuvo fina en Valencia y como los centrales están casi a lo justo -con Chust recién recuperado-, quizás en los laterales puede cambiar algo. Pero si la confianza del preparador sigue siendo grande en 'los suyos', se sabe que no es amigo de revoluciones de una semana a otra.

La única revolución válida es la del triunfo que lleve la calma al equipo y al entorno a pesar de que el primero maneja mejor que el segundo 'bailar' en el filo de la navaja.

La afición cadista siempre responde pero, tampoco sin caer en otro tópico, este sábado es muy necesaria en número y en calor. El equipo necesita ese empuje como nunca y hasta el pitido final trasladar todo lo bueno que tiene la masa social. Hay miedo en la grada y en el césped aunque se tape con discursos más o menos pesimistas, pero los amarillos salieron a flote en otras situaciones aún peores.

Alineaciones probables

Cádiz CF: Ledesma, Iza Carcelén o Zaldua, Jorge Meré, Fali, Javi Hernández, Rubén Alcaraz, Escalante, Alejo, Machís, Chris Ramos y Maxi Gómez.

Sevilla FC: Nyland, Juanlu, Badé, Sergio Ramos, Pedrosa, Fernando, Soumaré, Ocampos, Sow, Mariano y En-Nesyri.

Árbitro: Soto Grado (Comité Riojano).

Estadio: Nuevo Mirandilla (21:00 horas / Movistar LaLiga).