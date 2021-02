Posible once del Cádiz CF contra la Real Sociedad

Los albores de la segunda vuelta no conceden la más mínima tregua a un Cádiz CF que vuelve a enfrentarse a uno de los rivales que habitan en la zona alta de la clasificación. La Real Sociedad irrumpe como una exigente prueba para los amarillos en la 22ª jornada el domingo 7 de febrero a la hora del almuerzo.

Una hora extraña que no reduce la relevancia del duelo que se dirime en Anoeta, rebautizado como Reale Arena. Todo lo que no sea perder es bueno para los visitantes, que no renuncian al premio gordo de antemano.

La misión es harto complicada pero no imposible. Los precedentes reflejan lo mal que se le dan a los gaditanos las comparecencias en Donostia, casi siempre con derrota. El reto no es otro que dar un volantazo a la historia para dar un paso más camino de la permanencia.

El Cádiz CF trata de arañar puntos frente a adversarios de enorme potencial en el arranque del segundo periodo. No lo consiguió ante el Sevilla y el Atlético de Madrid y ahora fija el objetivo en sacar un buen resultado en San Sebastián pese a la complejidad del desafío.

La intención es frenar la paulatina caída en la tabla. Los amarillos encaran el choque desde la 13ª posición con 24 puntos, cinco por encima de la zona de descenso (antes del comienzo de la jornada). Los de Imanol Alguacil, desde la sexta plaza con 32 puntos en la puja por un billete europeo. La semana pasada arañó un empate en Villarreal.

Las buenas sensaciones que ofrecieron los gaditanos pese a perder ante el líder alimentan la esperanza de un marcador positivo. Todo apunta a un once igual o muy parecido al que desplegó hace una semana Álvaro Cervera. Se repiten las ausencias de la semana pasada (Carlos Akapo, José Mari y Álex Fernández) y a ellas se una la de Augusto Fernández.

Las dudas radican en la posibilidad de que Pacha Espino regrese al costado izquierdo de la defensa y en el posible estreno de Rubén Sobrino como titular. El técnico se ha llevado a 21 jugadores.

En el caso del delantero recién llegado en el mercado de invierno, Cervera anunció que va a jugar el domingo. La cuestión es si lo hace desde el principio (y el puesto que ocupa) o entra durante el transcurso del partido.

Negredo, en un excelente estado de forma (lleva seis goles, incluido el doblete que firmó contra el Atlético), liderará el ataque de un conjunto gaditano que pretende dar la sorpresa con permiso de una Real Sociedad que no es tan brillante como la que ganó 0-1 en Carranza la primera vuelta, pero que sobre el papel es superior.

Alineaciones probables

Real Sociedad: Remiro, Gorosabel, Aritz Elustondo, Zubeldia, Monreal, Illarramendi, Guevara, Merino, Portu, Oyarzabal e Isak.

Cádiz CF: Conan Ledesma, Iza Carcelén, Marcos Mauro o Alcalá, Cala, Jairo, Fali, Jonsson, Salvi, Alberto Perea o Sobrino, Lozano o Sobrino y Negredo.

Árbitro: Pizarro Gómez (comité madrileño).

Estadio: Reale Arena. (14:00/Movistar LaLiga).