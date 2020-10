Posible once del Cádiz CF ante el Real Madrid

Si por algo ascendió el Cádiz CF a Primera División fue para enfrentarse a los grandes del fútbol español. Y por fin llega uno de los días señalados en el calendario, uno de esos que dan todo el sentido a la pertenencia a la máxima categoría, la que tanto costó recuperar. Tantos años en el pozo y por fin llega la recompensa. Un día para disfrutar, sufrir y soñar con una proeza. El Real Madrid espera en su casa.

No hay mayor premio y desafío que lo que tiene por delante un conjunto amarillo visita nada menos que al todopoderoso Real Madrid en el encuentro de la sexta jornada de Liga. La ilusión es tan alta como la complejidad de una misión difícil, muy difícil, pero no imposible porque la hazaña forma parte del deporte y la vida. Hay que jugar el partido. ¿Por que no soñar con una sonora campanada ante el líder y actual campeón de Liga?

El duelo se desarrolla en un contexto atípico: no tiene como escenario el estadio Santiago Bernabéu sino el Alfredo Di Stéfano, en Valdebebas, donde los amarillos cayeron con estrépito en su única comparecencia en el año 2012 con aquel 5-1 ante el Castilla. Y una vez más sin público, como es habitual desde la irrupción del coronavirus.

Para el Real Madrid es un partido más adentrado en la locura de la diáspora de las selecciones, el inminente arranque de la Champions y el clásico contra el Barcelona que está a la vuelta de la esquina (próximo fin de semana). El contexto aparece a priori como una ventaja para los gaditanos, pero el potencial de los merengues es ilimitado.

Para el Cádiz CF supone todo un reto buscar la que sería su primera victoria a domicilio de su historia en feudo madridista. Sus visitas se cuentan por derrota salvo aquel empate a uno (con gol de Arteaga) hace casi tres décadas.

La diferencia es abismal entre David y Goliat y precisamente por ello nada tiene que perder el modesto. Los amarillos llegan con la intención de ofrecer su mejor rendimiento y no volver de vacío. Van a poner todo su empeño consciente de la complejidad del asunto.

De momento llevan dos triunfos en otras tantas salidas, pero ninguna tan complicada como la de ahora.La lógica apunta un claro favoritismo del Real Madrid, aunque el Cádiz CF está dispuesto a romper quinielas con su sistema que tanto incomoda a los rivales.

El entrenador del conjunto amarillo, Álvaro Cervera, dispone de todo el plantel salvo dos excepciones. El técnico confeccionó una convocatoria en la que incluyó a todos los jugadores disponibles. Los únicos que se quedan en tierra son dos futbolistas que tienen problemas físicos: Iza Carcelén y Marcos Mauro. El lateral derecho se lesionó durante el encuentro contra el Granada y el central sufrió molestias durante esta semana que le impiden estar disponible.

Los demás jugadores forman parte de una expedición formada por 24 efectivos, incluidos las tres incorporaciones que aterrizaron el último día de mercado el pasado 5 de octubre: Alcalá, Jairo Izquierdo y Bobby Adekanye. Cervera tendrá que hacer un descarte antes del partido.

El míster dispone de un amplio margen de maniobra y la mayor incógnita es si apuesta por dos delanteros puros (Lozano y Negredo) o mantiene a Álex Fernández como enganche. Si se inclina por dos puntas, el madrileño pasaría a un costado.

El Real Madrid defiende el liderato ante el Cádiz CF en medio de un calendario que se aprieta. Ninguno de los internacionales regresó lesionado de los compromisos con sus selecciones pero Zinedine Zidane apostará por las rotaciones.

Futbolistas que han trabajado las dos semanas en Valdebebas, sin participar en partidos con selecciones ganan opciones para saltar al césped desde el comienzo del partido contra el conjunto amarillo.

De esta manera Nacho Fernández seguirá siendo el comodín que solucione los problemas en un lateral derecho sin sus dos inquilinos habituales con Dani Carvajal y Álvaro Odriozola lesionados. No se puede descartar la posibilidad de que Nacho ejerza de central para dar descanso a Varane o Sergio Ramos y sea Lucas Vázquez el que ocupe el carril derecho de la defensa blanca.

La lista de bajas la completan el belga Eden Hazard y Mariano Díaz, además de Martin Odegaard, lesionado de última hora. Sí están disponibles tras el parón Militao, Toni Kroos y Marco Asensio. La lista es de 20 jugadores, tres menos de los 23 que pueden ser inscritos en el acta oficial del partido.

Alineaciones probables

Real Madrid: Courtois o Lunin, Nacho, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Fede Valverde, Modric o Kroos, Isco, Marco Asensio, Vinicius y Benzema.

Cádiz CF: Ledesma, Akapo, Cala, Fali o Alcalá, Espino, José Mari, Jonsson, Álex Fernández, Salvi, Pombo y Negredo o Lozano.

Árbitro: Jaime Latre (aragonés).

Estadio y hora: Alfredo Di Stéfano. (18:30/Movistar LaLiga).