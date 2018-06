Pina guarda silencio sobre la oferta de compra de Vizcaíno

La propuesta que el presidente del Cádiz y administrador único de Locos por el Balón, Manuel Vizcaíno, ha lanzado a Quique Pina para comprarle sus acciones a través de un fondo de inversión propiedad de un empresario estadounidense encuentra la callada por respuesta. No hay comunicación entre ellos.

La entrada de la firma norteamericana sería mediante la adquisición del paquete mayoritario, es decir, de las acciones que tiene Pina en Locos por el Balón y parte de las que posee Vizcaíno, que se quedaría como presidente del Cádiz durante al menos tres años más desde el momento en que se formalizase la operación.

La ruptura entre ambos es total, a día de hoy sin marcha atrás pese a que continúan siendo socios de la sociedad que controla más de la mitad de las acciones de la entidad cadista.

Pina está alejado del foco mediático desde el estallido de la Operación Líbero, que le llevó a estar en prisión cerca de tres semanas -desde finales de enero hasta mediados de febrero de este año-. Está centrado en defenderse de las imputaciones por presuntos delitos de blanqueo de dinero, insolvencia punible y contra la Hacienda Pública. Desde su entorno restan credibilidad a la oferta realizada por Vizcaíno, quien sostiene que la entrada del grupo americano sería buena para el club, para Pina y para él dado el elevado desembolso económico del que pasaría a ser el nuevo dueño de la mayor parte del Cádiz.

¿Por qué Pina no quiere saber nada de ese interés por la compra de sus acciones? Fuentes cercanas al murciano aseguran que él no tiene nada que decir nada sobre el asunto porque considera que no hay nada que valorar. Aprecia "falta de seriedad" por parte el presidente porque Pina se ha enterado de algunos detalles de la propuesta por la prensa -en la entrevista publicada por este periódico-. No le da valor a la iniciativa de su socio.

La oferta de Vizcaíno a Pina no tiene ni un sí ni un no por parte del murciano. Ni un me lo voy a pensar. Nada. Simplemente no hay respuesta. Cree que "es un farol más de los muchos" del sevillano.

Vizcaíno está empeñado en sacar adelante la propuesta de la firma estadounidense y aseguró que si Pina no acepta la oferta buscará fórmulas para tratar de facilitar el acceso de nuevos accionistas en el club. Una de las alternativas que se plantearía el administrador de Locos por el Balón pasaría por una ampliación de capital en el club.

La relación entre Pina y Vizcaíno es nula y eso hace casi imposible que se pongan de acuerdo en nada. Es más, el cruce de demandas judiciales entre otro y otro está a la orden del día. Han trasladado su conflicto a los tribunales al entender ambos que el otro ha incumplido el pacto de socios que firmaron hace casi dos años. Se reclaman indemnizaciones millonarias. Los procedimientos judiciales han comenzado en una carrera que se prevé larga con un desenlace impredecible. Mientras, Vizcaíno gobierna con todo el poder en el club.

La oferta que realiza Vizcaíno para la compra de acciones de una firma de Estados Unidos la hace en referencia a las acciones que Pina ostenta en Locos por el Balón a través de Calambur. No ha trasladado la propuesta a otros accionistas con peso por el el elevado número de títulos que posee en la entidad.