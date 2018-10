Pina dice que no abandonará el club

Quique Pina, consejero del Cádz CF, ha salido a la palestra con un comunicado dirigido a la afición en el que anuncia la intención de seguir en el club y critica al presidente, Manuel Vizcaíno, sin mencionar sin nombre.

El comunicado dice así

"Me dirijo a vosotros debido a los mensajes de apoyo y cariño recibidos en estos duros días, así como por la situación actual del equipo. Me dirijo de esta manera siendo la única posible cuando desde dentro del club es notorio que se me ha cercenado cualquier posibilidad de comunicarme con plantilla, empleados y afición, siendo patente que se ha encargado seguridad que me impida entrar en el vestuario e incluso prohibiéndome e intentando que no pueda seguir a mi equipo allá donde vaya. No lo conseguirán, mientras me duren las fuerzas seguiré junto a mi equipo, siempre intentaré ayudar dando lo mejor de mi, como así ha quedado patente en tantas y tantas ocasiones que se me ha propuesto.

Me dirijo a vosotros, la afición, que sois el gran patrimonio del club, para enviaros un mensaje de unidad y que más que nunca apoyéis al equipo, a nuestra banda, ésta que tantas alegrías nos ha dado y que ha demostrado su entrega y valía por este escudo intentando estar a la altura de su afición. Afición que siempre ha demostrado estar por encima de todos los que componen o hemos compuesto en algún momento el día a día del club. Vosotros estáis por encima del Ego de cualquier dirigente que se aferra al cargo al precio que sea por propio interés y demostrando de lo que es capaz por complejo y orgullo.

Me duele la presente situación por doble motivo, como Cadista y como accionista, me duele por la manera de mutilar un proyecto en el cual hemos puesto tanto empeño y trabajo, proyecto con el que hemos disfrutado e incluso rozado la gloria que todos los cadistas nos merecemos. Un proyecto que ha dado estabilidad económica y profesional al club, camino de grandes éxitos después de tantos y tantos sin sabores todos nos merecíamos. Pido seguir por esa senda de trabajo con gente profesional que ha tenido que abandonar, como el que os habla, el club sólo por testarudez de quien lo dirige.

Dardo a Vizcaíno "Pido cordura para que el Cádiz no se convierta en el patio de recreo donde jueguen los egos de quien lo dirige"

No quiero que el tiempo me dé la razón, pues será cuando ya no tenga remedio. Pido cordura para que el Cádiz no se convierta en el patio de recreo donde jueguen los egos de quien lo dirige. Os pido unidad y apoyo, y que después del partido de Copa en Zaragoza ayudemos al equipo a conseguir el domingo la victoria contra el Sporting que tanta falta nos hace. Sois muy importantes y debemos apoyar al equipo hasta el final, no debemos escoger el camino fácil sino el correcto y una vez finalizado el encuentro expresar lo que creáis libremente conveniente.

Sabemos que juntos siempre hemos sido más grandes, casi imparables. Yo seguiré siempre a vuestro lado, ayudando lo mucho o poco que he podido siempre que me lo habéis pedido. Nunca me perderéis, pues desde el comienzo os ganásteis mi cariño y el de los míos, mi padre, mis hijos son y serán cadistas y seguiremos luchando por intentar poner este club en el difícil nivel de su afición. Te prometo no dejarte solo en los malos momentos… porque sino existieras la vida no seria igual".