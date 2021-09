Perea ingresa en el 'club de los 100'

No fue el mejor partido ni su mejor actuación, pero el encuentro del Cádiz CF en el estadio de Vallecas dio paso a una efemérides sonada para Alberto Perea al cumplir 100 partidos con la camiseta amarilla. El albaceteño, que en diciembre cumplirá 31 años, llegó al proyecto de Álvaro Cervera en 2017.

Perea salió al campo en el encuentro contra el Rayo Vallecano en el minuto 76, cuando sustituyó a Carlos Akapo tratando el técnico de reforzar el juego ofensivo de los suyos, que en esos momentos perdían 2-1. El objetivo de Cervera no lo alcanzó con la aportación del atacante, pero éste pudo cumplir el centenar de partidos en el equipo gaditano.

Desde su llegada en el verano de 2017, después de una campaña a caballo entre el Olot y el Barcelona B, Perea ha ido amoldando su estilo de jugador elegante a lo que exige el preparador del Cádiz CF. No siempre lo consigue como es su deseo aunque para tener protagonismo en el césped no le ha quedado más remedio que exponer esfuerzo a la calidad que trae consigo.

En la campaña 2017-18, Perea acumuló 23 partidos; 22 de Liga y uno de Copa del Rey, siendo titular en once ocasiones. Anotó dos goles para vencer al Oviedo y empatar con el Tenerife. La temporada siguiente (2018-19) acumuló once encuentros (seis jugando desde el inicio) entre Liga (siete) y Copa (cuatro) y no se estrenó en la faceta goleadora. En el mercado de invierno fue cedido al Extremadura.

El curso 2019-20, tras salir del conjunto de Almendralejo, fue de los mejores para Perea en el Cádiz CF al sumar 33 partidos y cinco goles en la competición liguera, ya que no llegó a participar en el torneo del ko. Un total de 28 titularidades para el extremo el año del ascenso a Primera.

La temporada pasada, de amarillo en la elite, alcanzó 28 encuentros en las dos competiciones en las que participó el equipo de Cervera, con dos goles al Levante y al Osasuna. Jugó de inicio en 17 ocasiones. Y esta campaña lleva cinco partidos y una titularidad (Betis, 1 - Cádiz, 1).

Los 100 partidos alcanzados por Perea como futbolista del Cádiz CF ponen de manifiesto el peso que con el tiempo ha ido adquiriendo en el proyecto. A priori su perfil no es el favorito para el estilo de Cervera, pero el ex jugador del Barcelona B, Extremadura y Olot, entre otros conjuntos, acaba teniendo un protagonismo importante por la calidad que atesora con el balón en los pies.