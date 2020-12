Perea, cuando la calidad tampoco se negocia

Alberto Perea es la excepción que confirma la regla. El caso de un jugador que, de entrada, para nada encaja en el 'estilo Cervera' y que al final juega y tiene un protagonismo notorio desde su calidad. A este atacante que cae a banda no se le puede pedir esfuerzo, aunque lo ponga. En su caso no se puede priorizar con correr y correr cuando mima el esférico, ni se le debe exigir alejarse del campo contrario cuando es el hábitat desde el que nace su mejor versión. Así es Perea, la clase del Cádiz CF aunque no sea el sello del equipo amarillo.

El extremo o mediapunta cadista disfrutó ante el FC Barcelona de su primera titularidad tras el ascenso a Primera División. Doce jornadas ha tenido que esperar el albaceteño para estar de inicio en el equipo, si bien es cierto que la ausencia de Salvi ha tenido una influencia directa en su elección. Perea disputó 80 minutos ante los azulgranas; un tiempo en el que se vio la versión más favorable que guardan sus botas. Tuvo y retuvo el esférico, desbordó por las zonas de ataque, fue un puñal que quizás no esperaba el rival por aquello de que este Cádiz se viste únicamente de agresividad bien entendida. Pero ahí surgió Perea; él y su clase.

El cadista hizo lo que debía para convertirse en un problema para los adversarios, era capaz de oxigenar y encontrar ese pase imposible del que se beneficiaron los compañeros. Quedará en la retina una acción pegado a la banda de Tribuna en la que engañó hasta en dos ocasiones a De Jong y sentó a Busquets. La típica jugada en la que un jugador marea a dos rivales. Precisamente Busquets fue el que le dio la camiseta al acabar el encuentro; ambos se conocen de la etapa de Perea en el filial azulgrana.

El extremo del equipo amarillo había tenido una participación muy limitada desde el regreso del Cádiz CF a Primera División porque ha jugado en la mitad de los partidos de Liga que se llevan y hasta el pasado sábado no sabía lo que era ser titular. Tuvo que esperar a la quinta jornada, Cádiz-Granada (1-1), para disputar sus primeros minutos (44) y ser, además, uno de los protagonistas por el escandaloso penalti que le hizo Foulquier y que se tragaron tanto los árbitros como los responsables del VAR. Una acción que dio la vuelta al mundo por dejar en entredicho el papel del videoarbitraje.

Le llegó una fea travesía de jugar sólo dos minutos -ante el Villarreal- después de tres partidos casi en blanco, aunque acabó en el Wanda Metropolitano, donde acumuló casi media hora de juego que no pudo maquillar con una actuación que evitara el 4-0 final. Un total de 19 minutos ante la Real y 70 en Elche dieron paso a la titularidad del sábado, el mejor encuentro del presente curso y uno de los más destacados de este futbolista desde que viste de amarillo.

Hay jugadores del Barça que conocen a Perea de la etapa de éste en el filial culé, pero otros no esperaban que el más modesto entre los modestos contara con un futbolista de alta escuela, de balón y delicatessen, de dibujar el balompié sobre el verde. Fueron 80 minutos extraordinarios de ese otro fútbol que no gusta tanto a Cervera pero que encajó a la perfección en el guión de un partido que el Cádiz CF y Perea no olvidarán nunca.