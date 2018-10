Perea confía en que “el equipo puede darle la vuelta a la tortilla”

Alberto Perea visitó este jueves los estudios de Radio Marca en Cádiz para participar en el programa que capitanea Isabela Bejarano y que lleva la actualidad deportiva de la provincia de 13:00 a 15:00 horas. El futbolista del Cádiz se muestra optimista de cara al futuro a pesar de que los primeros compases del campeonato invitan a la preocupación. Así, reconoce que “no hemos tenido un buen arranque de Liga, pero llevamos pocos partidos. Queda un mundo por delante y confío plenamente en darle la vuelta a la tortilla”.

Por lo que se refiere a su rendimiento individual y la demarcación en la que suele desenvolverse, el albaceteño, que habitualmente es utilizado por Álvaro Cervera como mediapunta aunque también se adapta a otros puestos, no oculta su preferencia por acercarse a los costados. “Me gusta actuar en la banda”, asegura sin tapujos. En uno u otro sitio, no obstante, parece fundamental que las lesiones respeten. “Deseo que las lesiones no me paren y si lo ponemos todo a punto puedo dar mucho al equipo”, señala.

Consciente del difícil momento que atraviesa el cuadro gaditano, Perea advierte que “todos los días trabajamos muy duro en los entrenamientos para corregir errores de cara al próximo partido”.