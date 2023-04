Pellegrini: "La expulsión de Canales me pareció exagerada"

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, no rehuyó ni la crítica a la actuación arbitral ni la autocrítica al mal partido de los suyos con errores que le costaron la derrota. Sobre la polémica por la expulsión de Canales, aseguró que "me pareció exagerada. El jugador (por Sobrino) está a 30 metros de la portería nuestra. Está Edgar por lo menos 10 metros atrás, que no era el último hombre".

A pesar de esto, Pellegrini reconoció que esta jugada "no definió el partido porque luego los goles, tanto el penal absolutamente evitable como el contragolpe que regalamos con el balón, eran dos goles que no tenían por qué hacerlos", a lo que también sumó que "la expulsión de Aitor me parece ajustada a reglamento", por lo que terminó asumiendo que "cometimos muchos errores" como para sumar algo positivo de este encuentro.

Ante esto, y con un partido con "bastantes complicaciones" por las expulsiones y los dos regalos en los goles, el técnico del Betis afirmó que "es muy difícil conseguir así un resultado. Son tardes que pasan y hay que saber asimilarlo y tratar de recuperarse luego".

Con todo, también manifestó sobre el codazo de Miranda a Iza que "Juan se salvó de otra expulsión", aunque quiso disculparlo ya que "hay que estar adentro con las pulsaciones y perdiendo para no caer en las provocaciones que lamentablemente tuvimos", por lo que acabó definiendo su actuación como "una tarde negra".

Por último, respecto a la actuación de su equipo dijo que "siempre hay que hacer autocrítica ganando y perdiendo. Se nos escaparon tres puntos que los queríamos sumar aquí en casa. Ya hablaremos en el momento adecuado con los jugadores. Queda mucho por pelear".