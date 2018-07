Pekes llega al filial con cierta polémica

A falta de conocer el nombre del entrenador, el Cádiz B se pone también en marcha y acaba de cerrar su primer fichaje para el curso venidero, en el que de nuevo formará parte del grupo X de Tercera División. La adquisición de los yogurines es Pekes, un delantero de 20 años que procede del Linares Deportivo (grupo IX de Tercera). El jugador se ha comprometido por las tres próximas campañas, tal y como anunció ayer la entidad gaditana.

Miguel Ángel Ruiz Cano, que es su nombre, se formó en la cantera del Atlético Sabiote, aunque cuando alcanzó la edad juvenil pasó al Málaga. Posteriormente estuvo en los juveniles del Linares (16 goles), en el filial (28) y por último en el primer equipo (18), donde dejó muestras de ser un goleador interesante.

Pekes llega al filial con el objetivo de seguir su tendencia anotadora, ahora de amarillo, que fue algo que acusó el equipo la pasada campaña tanto en la fase regular como en el play-off. Al igual que otros compañeros del Cádiz B, Pekes está a la espera de conocer el nombre del que será su nuevo entrenador.

Pekes es un delantero corpulento que abre espacios y que, por encima de todo, destaca por su efectividad a la hora de definir las ocasiones de peligro, virtudes que siempre ha exhibido en los conjunto en los que ha militado desde sus comienzos.

Pocas horas después de que el Cádiz diera a conocer este fichaje, el Linares Deportivo sorprendía con un comunicado en el que reflejaba que el delantero tiene aún contrato con el conjunto jienense y que no ha habido ningún acuerdo ni con el Cádiz ni con ningún otro club. En este sentido, añade que "el futbolista ha decidido de manera unilateral y no consentida la suscripción de una relación contractual" con el conjunto amarillo. El Linares tiene intención de tomar medidas legales si no se respeta el acuerdo que tiene con Pekes.