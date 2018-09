Otorga al Mallorca el papel de "sorpresa" de la Liga y no sabe si convocará a Lekic

álvaro Cervera repasó toda la actualidad del equipo en la previa del choque contra el Mallorca. Antes que nada, analizó a sus pupilos advirtiendo que "el equipo hace cosas muy bien porque se trabaja y se pone empeño". "En las cosas individuales se cometen más errores. Ahora vienen tres partidos muy complicados, y más allá de los puntos son muy exigentes y veremos la medida que va a dar el equipo. Si jugamos mal y ganamos los tres, estaré contento".

Cervera reconoció una carencia de los amarillos. "Fuera de casa no somos buenos; somos compactos y solidarios pero no buenos. Nos faltan muchas cosas. Falta profundidad. No somos muy profundos. Y la profundidad no es solo en ataque, sino en defensa". En este sentido prosiguió exponiendo que "debemos ser más fuertes y más rápidos". "Fuerza y velocidad son cosas que se consiguen".

Del rival de mañana, declaró lo siguiente: "Haber subido te da un plus de energía muy bueno. Tienen jugadores muy de Segunda A para venir de Segunda B. El Mallorca va a ser la sorpresa de este año. Incorporar a Carlos Castro no es fácil porque es de Segunda y de los buenos".

Por último habló de Lekic. "No ha sido un jugador de grandes números de goles y llevamos pocos entrenos con él. No sé si irá citado".