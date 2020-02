El director deportivo del Cádiz, Óscar Arias, ha repasado el mercado invernal de incorporaciones, aprovechando la rueda de prensa de presentación de Malbasic y Álvaro Giménez. Admite con resignación la imposibilidad de firmar a un extremo zurdo al tiempo que se refugia en la aportación que está dando en ese puesto Alberto Perea.

"Teniendo en cuenta que el mercado de enero es bastante más complejo que el de verano y que existe un control salarial importante, las expectativas para trabajar son más complicadas. Estamos contentos con las incorporaciones que hemos hecho. Y se ha quedado ese perfil zurdo que no hemos sabido encontrar; no ha podido ser. Las opciones no han terminado de salir y hay que tener en cuenta que es un perfil complicado porque no hay demasiados jugadores que encajen en ese perfil", ha explicado Óscar Arias.

El responsable de las incorporaciones ha reiterado que "no se han dado las circunstancias aunque no se puede pasar por alto lo que está dando Perea". "Es cierto que un extremo te puede dar más opciones, pero el Almería no dejaba salir a Panadero ni el Getafe a Amath".

Arias sabe que la exigencia es alta y que se espera el mejor resultado de las incorporaciones invernales. "Nosotros queremos dar la vuelta de tuerca para seguir en la pelea y en el mercado hemos tratado de mejorar el equipo. Todos los que estamos alrededor del equipo tratamos de liberar esa presión. Hablamos de lo máximo y de no renunciar a nada. Llevamos todo el año ahí y vamos a hacer todo lo posible por seguir ahí y somos conscientes de que nos podemos caer de la pelea si no hacemos las cosas bien".

Se 'aparta' de la renovación de Cervera

El director deportivo cadista ha sido cuestionado por la continuidad del entrenador, de cuya renovación nada se sabe. "La renovación del míster la lleva el presidente. No voy a hablar y me remito a eso". Esas son las palabras de Arias en un asunto que da la impresión que le empieza a incomodar cuando sale a escena. La realidad es que pasan los días y la ampliación de contrato del preparador cadista no se produce.

Las ocasiones en las que Manuel Vizcaíno repite que Cervera estará de entrenador todo el tiempo que quiera son numerosas, pero son mayoría los seguidores que esperan que esas manifestación se plasmen en un documento que haga oficial ese acuerdo para que el actual técnico alargue todavía más su estancia como líder del proyecto amarillo.