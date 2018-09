Oltra avisa de que llevarán el peso del encuentro

José Luis Oltra disputará su primer encuentro como técnico del Tenerife en casa, en esta nueva etapa en el banquillo chicharrero. "Es especial, la vuelta al banquillo... El Tenerife ha sido el equipo más especial que he entrenado, y también en el que más he estado. Todo lo que viví fue maravilloso, pero no quiero vivir del pasado. No quiero que haya comparaciones, aunque la idea es la misma. Cualquier equipo que quiera lograr su objetivo tiene que hacerse fuerte y regular como local. Luego, de visitante, sacar lo máximo posible".

En su opinión, "no tenemos falta de confianza. La palabra sería exceso de responsabilidad, tener demasiadas ganas de que llegue esa victoria". Y avisa de sus intenciones: "Queremos tener el peso del encuentro, llevar el balón, tener criterio y finalización. Queremos estar igual de ordenados y presionar".

Sobre el Cádiz explica que "los partidos los preparo pensando en mi equipo, con los matices de las características del rival. Lleva tiempo con el mismo entrenador y tiene las ideas muy claras, pero ninguno estamos en nuestro mejor momento".