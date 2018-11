Ocasión de oro para salir de la zona de descenso

El Cádiz CF depende de sí mismo para abandonar la zona de descenso. Ubicado en la 19º plaza antes del comienzo de la 12ª jornada –la más alta de las cuatro que componen el descenso-, si es capaz de imponerse al Elche en el estadio Ramón de Carranza escalará al menos cuatro puestos y se tomará un pequeño respiro en la tabla.

Una victoria del equipo amarillo serviría para mantener por detrás a los tres rivales que ya estaban por debajo al inicio del 12º capítulo –Extremadura, Nástic de Tarragona y Córdoba- y permitiría además rebasar al Elche, con el que empataría a 14 puntos pero al que superaría gracias al goal average general, que beneficiaría al Cádiz. El cuadro ilicitano parte con un balance goleador negativo de menos dos y el gaditano con un saldo de menos tres.

Un triunfo de la escuadra entrenada por Álvaro Cervera le llevaría a saltar no sólo por encima del Elche. Los tres puntos, en caso de quedarse con ellos, supondría un avance de al menos cuatro posiciones en la clasificación debido a los enfrentamientos directos entre conjuntos que también están metidos en la parte baja de la tabla y se encuentran al alcance de los amarillos. El empate entre el Reus y el Lugo deja a los dos con 13 puntos y el Cádiz llegaría a los 14 si vence. El Tenerife perdió ayer ante el Numancia y se estanca con 12.

Pero hay más. Si el Rayo Majadahonde no gana en Alcorcón y el Cádiz sí hace los deberes rebasaría también a los majariegos. Si el Zaragoza no bate al Granada también podría ser superado por los gaditanos, que podrían acabar la jornada en el puesto 13º siempre y cuando sumen los tres puntos y se den otros resultados favorables. Tener varios adversarios por debajo daría un plus de tranquilidad a un Cádiz que en las últimas semanas parece que va a más aunque encara la misión nada sencilla de confirmar su progresión con victorias. El Elche no está dispuesto a ponérselo nada fácil.

El Cádiz CF venció en Lugo la pasada jornada y doblegó al Espanyol en la Copa del Rey. Ahora trata de confirmar su buen momento con el abandono de la zona de descenso. Para el partido contra el Elche, Álvaro Cervera ha convocado a todos los jugadores disponibles.