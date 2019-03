Nueva oportunidad de dar un salto

La 30ª jornada amanece una semana más como una oportunidad del Cádiz CF para, además de conservar la sexta posición, distanciarse de sus más inmediatos perseguidores y recortar distancias con rivales que van por delante en la clasificación.

La tarea que depende los amarillos es vencer al Lugo, alcanzar los 50 puntos oficiales (a la espera de los tres de la cita con el Reus) y después comprobar qué hacen los demás. El entrenador, Álvaro Cervera, ha citado a 20 jugadores para el duelo contra el Lugo.

La prioridad es alejarse del séptimo puesto, propiedad del Mallorca con 45 puntos antes del comienzo de la jornada. El cuadro bermellón visita el domingo a un Las Palmas que renace de la mano de Pepe Mel.

El Oviedo, octavo con 44, recibe al Nástic de Tarragona a mediodía del domingo y el Alcorcón, noveno con 42, abre la jornada con un duelo como local ante el Tenerife.Si el Cádiz CF no falla en casa frente a la escuadra gallega, dispondrá además de la ocasión de acercarse e incluso escalar algún puesto. No podrá cazar al Deportivo de La Coruña, quinto con 49 puntos que avanzará hasta los 52 al no tener que jugar contra el Reus.

Sí podría rebasar el Cádiz CF al Málaga, cuarto con 50 puntos, siempre y cuando se imponga al Lugo y los costasoleños no sumen en su visita al Numancia el lunes. Los gaditanos tienen la opción de superar en la tabla al Albacete (tercero con 50 puntos) en un único supuesto: victoria en el Carranza y derrota de los manchegos en su terreno ante el Extremadura en el choque que hoy abre la jornada.

La esperanza cadista de poder acercarse a las plazas de ascenso directo pasa por hacer los deberes en el Carranza y esperar que fallen el Osasuna, líder intratable con 57 puntos (recibe al Rayo Majadahonda el domingo) y el Granada (segundo con 53), que visita al Almería también en un duelo dominical.

Cervera dispone de todo su arsenal, salvo Garrido, para tratar de sumar los tres puntos contra el conjunto lucense.