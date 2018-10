Mensaje de confianza

Aunque se niega a admitirlo como un factor que pueda entenderse en forma de excusa, recuerda que la fortuna precisamente no está acompañando en estos compases iniciales de la Liga en forma de lesiones. “ Estamos teniendo mala suerte pero no es una excusa porque cualquiera de los que estamos podemos sacar la situación adelante”, recuerda.

El centrocampista no eludió hablar con claridad sobre la mala situación que atraviesa el equipo, que tras el empate cedido el pasado fin de semana en el Ramón de Carranza contra el Nástic de Tarragona se ha colocado en la frontera de los puestos de permanencia. “Somos conscientes que no están saliendo las cosas pero tenemos más fuerza que nunca . Hay confianza plena en la plantilla y en el cuerpo técnico, porque vamos a sacarlo adelante seguro”, afirma con rotundidad.

“Me quiero quedar”

Como era previsible, una comparecencia de Álex Fernández ante los medios sin dar explicaciones sobre cómo marcha su renovación no iba a ser posible. Y pese a lo espinoso del asunto, el mediocentro no rehuyó en sus respuestas. "Hablamos todos los días y estamos en negociaciones”, aclara, matizando que no sabe “de dónde salen las noticias” que apuntan a su posible intención de marcharse “porque yo me quiero quedar en el Cádiz. Lo tengo muy claro y el club también”. Por si alguien aún insiste en lo contrario, no duda en apuntar a que no se trata de un asunto de dinero: “El que diga que es un tema económico está muy equivocado".