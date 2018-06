Máxima expectación para el duelo de vuelta del filial

No es un partido del primer equipo pero si es una cita que puede ser histórica. El Cádiz B afronta el próximo domingo el encuentro de vuelta de la última eliminatoria por el ascenso a Segunda B con la mínima ventaja que le otorga el empate a uno cosechado en el duelo de ida frente al Ejea, disputado en territorio aragonés. Tiene en su mano lograr su primer ascenso a la categoría de bronce, en la que hace menos de dos años militaba el primer equipo y ahora puede acceder el filial.

El club está a un paso de hacer historia pero queda el partido decisivo, programado para las 12 del mediodía del próximo domingo en la Ciudad Deportiva de El Rosal. El aforo del campo Ramón Blanco -el principal- es limitado -puede acoger como máximo 1.200 espectadores- y se espera un lleno total. La expectación es tal que en la tarde ayer se formaron largas colas de aficionados en las taquillas del estadio Carranza poco después de que el club sacara a la venta las entradas.

Los abonados tienen una entrada única a 5 euros -un máximo de dos carnés-, mientras que para los no abonados el importe es de 15 euros. Las entradas estarán a la venta hasta agotar aforo y el domingo sólo se podrá acceder a las instalaciones previa presentación de las localidades. No se venderán entradas en El Rosal el domingo. Los abonados disponen de un periodo exclusivo que se prolonga hasta el miércoles si es que entonces todavía no se han agotado las localidades. Los no abonados podrán comprar desde el jueves en el caso que aún quede papel. El horario será el habitual de 10:00 a 13:30 y 17:30 a 20:00 horas.

Para facilitar el acceso en vehículos a El Rosal, el club habilitará un aparcamiento auxiliar dentro de las propias instalaciones. La entidad cadista pondrá un servicio de autobús el domingo para los abonados a un precio de dos euros, con salida a las 11:00 horas desde Telegrafía sin hilos, para el que habrá que apuntarse, una vez adquirida la entrada, en la recepción de las oficinas del estadio Ramón de Carranza.

El Cádiz B recibe el próximo domingo al Ejea en el último encuentro correspondiente al play-off para subir a la división de bronce. El conjunto entrenado por Baldomero Hermoso Mere tiene la posibilidad de sentenciar en la Ciudad Deportiva de El Rosal después del valioso empate a uno que obtuvo en el choque de ida en el campo del cuadro aragonés. El último duelo de la temporada será arbitrado por el colegiado extremeño Pablo González Umbert a partir de las 12 del mediodía.