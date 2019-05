Arrancó su primera temporada en el Cádiz CF con un papel de actor principal, pero pasó de la titularidad al ostracismo y superó un mercado de invierno en el que su nombre sonaba a diario como una de las posibles salidas. Mario Barco no abrió la boca públicamente. Se dedicó a trabajar en los entrenamientos pese a que semana tras semana se quedaba fuera de la lista o no pasaba de estar sentado en el banquillo si entraba en alguna convocatoria.

Cuando parecía que el navarro ocupaba una ficha de relleno en la plantilla, de pronto formó parte del once inicial en el reciente encuentro contra el Málaga, considerado una final en la dura contienda por una plaza en la fase de ascenso a Primera División. La explicación que dio Álvaro Cervera fue la clásica. Es un jugador más de la plantilla.

Pero lo cierto es que el estreno de Mario Barco en la segunda vuelta, 28 jornadas después de su anterior participación, pilló por sorpresa a todo el universo cadista. No jugaba en la Liga desde el pasado mes de octubre, cuando saltó al césped en los últimos 23 minutos del encuentro contra el Nástic de Tarragona disputado en el estadio Carranza.

El ariete fichado por el Cádiz el pasado verano entra en la rueda en la recta final del curso en una posición en la que sobresale la superpoblación. El margen de elección es casi infinito para el preparador cadista. Cervera dispone de hasta siete delanteros con la entrada en escena de Mario Barco: Lekic, VinRennella, Jovanovic, Manu Vallejo, Machís, David Querol y el propio Barco.

Salvo que el técnico se incline por la pareja Machís-Manu en punta, el casting está abierto en la delantera. Jovanovic es el único que no ha sido titular, aunque en los últimos tiempos dispone de minutos en la segunda parte. Rennella disfrutó de su primera titularidad en la visita al Rayo Majadahonda (se estrenó como goleador cadista), pero vio frenada su continuidad al ser sancionado por acumulación de cartulinas amarillas. David Querol dispuso de alguna oportunidad tras su aterrizaje en enero, pero en las citas más recientes no juega. Lekic no tiene el protagonismo de antes.