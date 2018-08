Mario Barco sube el listón de exigencia a pesar de su titularidad

Mario Barco pasó ayer, al acabar la sesión de trabajo, por la sala de prensa de las instalaciones de El Rosal y habló de sus impresiones después del empate en Soria, así como de su papel dentro del equipo.

"Fue un punto muy valioso que no se sacó haciendo un juego muy brillante. Ahora no lo valoramos, pero si conseguimos un buen resultado ante el Oviedo lo valoraremos más. No me fui contento en lo individual pero viendo el punto que era, estamos contentos con el resultado, lo importante es salir a ganar porque esa es nuestra mentalidad".

La cuestión de la posible llegada de otro delantero estuvo sobre la mesa de la sala de prensa, a lo que el ex del Lugo respondió lo siguiente: "Mi objetivo es seguir mejorando yo. Todo lo que venga para sumar será bienvenido. Yo no pienso en el mercado y estoy aislado completamente. Si viene alguno más, tendremos buen rollo. Intentaré mejorar venga quien venga y de hacer mejor a mis compañeros. Lo importante es trabajar todos", aclaraba el atacante.

Sobre el fichaje de Jairo, advirtió que "es un jugador que encaja muy bien con el perfil que buscaban y con lo que tenemos creo que podemos pelear con cualquiera, pero partido a partido porque es difícil". Y emitió una valoración sobre lo que espera del duelo de mañana. "Es un clásico de Segunda. Será un partido con dos aficiones muy fuertes. Va a ser muy bonito de jugar, muy intenso, y si nos volcamos todos será un partido muy bonito".