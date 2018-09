Marcos Mauro apuesta por la línea ascendente de los últimos partidos

Marcos Mauro compareció en rueda de prensa tras el entrenamiento de ayer en El Rosal reconociendo que el cansancio ha marcado esta semana tras unos últimos días muy duros por los viajes a Tenerife y Albacete. "Pudimos sacar más puntos en los dos últimos partidos de Liga, pero ahora toca pensar en el siguiente, en el que nos encontramos con un equipo fuerte, solidario en defensa, que nos pondrá las cosas difíciles en defensa", advierte el defensa.

Como no podía ser de otra forma, lamenta la ausencia de Servando en su demarcación: "Nos ha dolido mucho la lesión del capitán porque es un referente para nosotros. Sabemos que va a llegar un central más, pero tenemos que seguir de la misma manera", explica.

Respecto al juego desplegado por los amarillos en los últimos encuentros asegura que "ha costado tener la idea de equipo. En Albacete dimos un paso adelante llegando más combinativos al área contraria". De ahí que en su opinión haya que "adaptarse a los diferentes partidos que nos quedan. Hay que saber qué hacer en cada momento".

De cara a la inminente sexta jornada, en la que el Cádiz recibirá este domingo al Alcorcón, el central argentino apunta que "todos podemos dar un poco más porque aún no ha llegado nuestra mejor versión". En este sentido, Carranza merece un punto y aparte: "En casa tenemos un plus por la gente, es cierto. Somos un equipo distinto cuando jugamos en nuestro estadio. Debemos llegar a la época en la que no haya diferencias en casa y fuera. Trabajamos para dar ante nuestra afición la mejor versión".