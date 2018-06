Manuel Vizcaíno"Un grupo quiere las acciones de Pina"

-¿cuántas ofertas han llegado por Álvaro García? ¿No hay ninguna satisfactoria para el club?

-Todos los movimientos de mercado inmediatamente después de acabar la Liga han señalado a Álvaro, pero un 95% ha sido por especulación y sólo un 5% obedecen a una realidad, lo que no significa que no haya algo más que el club no sepa. Lo que el club sabe es que efectivamente había un equipo chino interesado, que había hecho una oferta al jugador y su representante y que nosotros hemos visto insuficiente porque estaba por debajo de su cláusula. También un equipo de Primera, que no es el Sevilla, pero se le ha dicho que nuestra intención es venderlo por la cláusula. A partir de ahí, sólo especulaciones.

-Si se apura demasiado, ¿se puede escapar el traspaso?

-Si la intención es vender, alguien puede pensar que se está tensando la cuerda. Creo que el Cádiz sería más fuerte con Álvaro en la plantilla, pero si la oferta nos ayuda a crecer, a mejorar, entonces… Lo que está claro es que no vamos a vender para ser menos competitivos.

-La salida de Álvaro García parece inevitable. No se puede frenar la carrera de un jugador…

-Soy el presidente del Cádiz, no su representante ni un familiar. Álvaro es un chaval excepcional y haremos lo mejor para él, pero mirando por los intereses del Cádiz.

-¿Le ha trasladado el jugador o su entorno su malestar por no aceptar la oferta que llega desde China?

-No. Es lógico que la situación provoque una ansiedad, pero no le ha afectado. Es un profesional. Quizás a principios de la temporada tuvo ese momento, firmó contrato nuevo y se le mejoraron las cantidades como el jugador mejor pagado de la plantilla. Luego ha dado su nivel y nos ha hecho competitivos. El club tiene decidido la postura respecto a las ofertas.

-¿La decisión de no aceptar esa oferta es de acuerdo con Juan Carlos Cordero?

-Hasta el día de hoy todo lo hacemos de acuerdo con Juan Carlos Cordero, que a su vez tiene conversaciones diarias con el entrenador. El club toma decisiones pero nunca de espaldas. Un club se lleva así y lo contrario sería equivocarse. Juan Carlos es de la opinión que vender para crecer es bueno.

-¿Ha llegado alguna oferta por algún jugador más? ¿Va a vender el Cádiz a más jugadores?

-No. Todos tienen una cláusula y a partir de ahí se puede hablar de cualquiera. No ponemos todo en venta. El año pasado ocurrió con un futbolista que no estaba en venta, se entendió que era bueno porque nos permitía crecer y se hizo. El mercado acaba de comenzar y está parado.

-¿Se entiende en el día a día en el trabajo con el director deportivo? ¿Hasta dónde llega la autonomía de Cordero?

-Entiendo que sí. Incluso así lo explicó él mismo en rueda de prensa.

-Si Cordero llega con un jugador representado por Vigueras, ¿lo aceptaría? ¿Ha tenido algún roce con el representante?

-El club está por encima de los jugadores. Tengo mi opinión, pero de aficionado; la técnica la tienen que dar los profesionales. Eso no ha afectado nunca a nadie que llegue con Vigueras. No podemos obviar la situación de ciertas personas pero no se veta a nadie si es por el bien del club.

-¿Qué contrato tendrá a partir del 1 de julio el director deportivo? ¿El que firmó con Pina o le va a poner otro con nuevas condiciones?

-Tiene contrato en vigor, indefinido, y estamos en estos momentos negociando un cambio de las condiciones que se pactaron con Pina, algunas con las cuales el club no estaba de acuerdo. Las conversaciones van por el camino adecuado. Espero que él esté convencido y contento, y el club firme lo que puede asumir y lo adecuado desde el punto de vista económico e institucional.

-¿En cuánto calcula que quedará el límite salarial? ¿Los 6,2 millones del año pasado? ¿Depende de la venta de Álvaro García?

-El límite salarial es imposible saberlo a día de hoy. Hemos ido creciendo cada año. El primero en Segunda A tras el ascenso pasamos de 2,8 millones a 4,2; el segundo, de 4,2 a 6,2. Esta temporada rondamos de salida los 4,2 millones de euros y estoy casi convencido de superar el límite de la pasada campaña pese a que el puesto en el que hemos quedado (noveno) supone un millón menos de ingreso, más o menos.

-¿Hay garantías de cumplir los parámetros financieros si no sale traspasado Álvaro García?

-Los parámetros se cumplen sí o sí porque de lo contrario no se puede competir. Otra cosa es que condicione los límites. De todas formas, un club en la LFP está tutelado y controlado.

-¿Ha habido retraso en el pago de alguna nómina?

-Nunca hemos dejado una nómina por detrás. Hasta el día de hoy eso no ha pasado. El mes pasado se retrasó unos días el pago pero sin mayor importancia. Los principios de temporada con las fichas son momentos de tensión porque vamos al límite, y a veces la falta de coordinación ha propiciado que fuera más complicado.

-¿Tiene pensado qué haría con el dinero en el caso que se traspase a Álvaro García? ¿Todo para reforzar la plantilla? ¿Pagar deudas?

-La venta de Álvaro sería, primero, para reforzar la plantilla; segundo, para ver qué tipo de inversiones en infraestructura son necesarias, y tercero, para la amortización anticipada de la deuda. Respecto a la inversión en infraestructura, en concreto me refiero al mantenimiento del estadio y la Ciudad Deportiva. Todo lo que crezcamos será bueno para el bienestar del aficionado. El Ayuntamiento es el propietario del Ramón de Carranza pero nosotros somos los concesionarios. Hay cosas que se hacen como mantenimiento pero no con un plan de inversión.

-¿Y en El Rosal?

-En El Rosal me gustaría en un hipotético futuro comprar terrenos y mirar a la cantera para poner a su disposición la mejor instalación posible. Tenemos ya laguna idea y algo ya avanzado, porque siempre hay que tenerlo todo previsto para que no te cojan por sorpresa. La residencia que estaba prevista nunca se hizo y todo lo que sea crecer será bueno para que en el futuro se hable de la cantera no sólo como concepto sino como una realidad.

-¿Cuántos préstamos ha pedido el Cádiz a la Liga de Fútbol Profesional?

-Hemos pedido un préstamo cada año, como otros clubes, para ir atemperando el déficit de tesorería que había desde Segunda B. Eso, según las normas de la propia Liga, tiene que ir reduciéndose un 20% cada año.

-Como presidente nunca se ha cansado de decir que el club tiene que seguir creciendo. ¿Cómo va a ser ese crecimiento del club en lo económico?

-Estamos negociando con un grupo inversor. En este momento estoy en disposición de comprar las acciones a Quique Pina y acompañarme de un grupo inversor, que sería un fondo americano, dispuesto a invertir para crecer y hacer del Cádiz un club de referencia para este grupo en España, conseguir el objetivo de estabilidad deportiva, económica e institucional, que hace falta después del tiempo que Locos por el Balón ha estado en la sociedad y que podría afectar. Para Quique Pina es bueno que se centre en el procedimiento que tiene abierto y para el club también es bueno. Estoy en disposición de hacer la compra y se lo voy a trasladar.

-¿De qué grupo se trata?

-El propietario es estadounidense. La compra sería de ese grupo a Pina, pero yo mantendría parte del accionariado. Ellos serían el accionista mayoritario, pero se ampararían en el proyecto ya implantado, aunque avanzando y trayendo tecnología nueva a todos los departamentos del club para ponernos a la vanguardia del fútbol español y europeo. Vienen con ganas y fuerza, les ha gustado lo que han visto, la marca Cádiz, cómo lo movemos... Están dispuestos a poner toda la carne en el asador. Se trata de poner al Cádiz a la altura de su afición. No olvidemos que en Segunda B la afición nunca le dio la espalda y en Segunda A es el club más acompañado dada la dispersión que tienen las peñas.

-Entonces, ¿vendrían con pasta contante y sonante?

-El dinero dejaría de ser un problema. No es que lo sea ahora en el día a día, pero dejaría de ser un problema para poder crecer. Detrás hay gente solvente. En los últimos meses me han llamado al menos 15 personas interesándose. He atendido a todos, pero sólo mantuve conversaciones con dos. Este grupo estadounidense está formado por gente del mundo del deporte que ya ha invertido en fútbol en otros países. Yo sería su representante y habría caras visibles aquí, aunque el modelo del día a día lo decidiría yo.

-Bueno, ¿y esto sería algo inmediato?

-Eso sucederá en el momento que Quique Pina acceda a vender sus acciones. De todas formas no descarto que si esta vía no sale tendré que buscar alternativas porque el Cádiz tiene que crecer y quitarse la losa de Segunda B, ya sea con esta propuesta o ampliando capital para aspirar a lo que debe aspirar por historia y afición.

-¿Cuál sería el futuro de Vizcaíno en este caso?

-Me gustaría estar al menos tres temporadas más y luego lo que surgiera. Nunca seré un problema para que el club crezca. Estoy por negocio pero para mí no es menos importante la cara de satisfacción de un abonado. He aguantado mucho por el bien del club.

-¿Cree que Pina aceptará?

-Desde luego la oferta es muy generosa. Pero si Quique no acepta no descarto otras fórmulas porque no puedo permitir que el club se pare. Todo lo que haga será bueno para que el club crezca.

-¿Tenía pensado retirar la gestión deportiva a Pina antes de la Operación Líbero?

-La gestión deportiva se la hemos quitado por lo que estaba pasando durante la temporada, que de manera indiciaria se ha confirmado con lo que ha aparecido en la Operación Líbero. El 30 de enero -un día antes de la detención de Pina- había convocado un consejo que se iba a celebrar el 6 de febrero y un punto del orden del día afectaba a eso. Un pacto no se incumple si una de las partes no cumple. Entendíamos que estaba usando los poderes de manera no adecuada para los intereses del Cádiz.

-¿Le otorga la presunción de inocencia?

-A todo el mundo se le otorga. El Cádiz se ha personado en la Operación Líbero y el fiscal ha informado positivamente. Ahora tiene que pronunciarse el juez.

-Si los hechos son tan graves, ¿por qué mantiene a Pina como consejero del club?

-A ver. El 30% de las acciones está en poder de Rafael Fernández, y por lo que sé ese porcentaje está dominado por Pina. Me lo dijo el propio Pina. No he querido hacer ningún movimiento en el consejo porque quiero conocer la titularidad real para en función de eso ver cuál es la composición accionarial del Cádiz. Locos por el Balón tiene acciones del Cádiz y nosotros, de Locos por el Balón. Hasta que no se conozca el detalle no vamos a hacer ningún movimiento.

-Se entrecruzan las acciones judiciales. ¿Qué acciones ha emprendido usted contra Pina y por qué?

-Voy a defender mis intereses, que son los del Cádiz, que se ha librado de ser siquiera citado a declarar en calidad de investigado. Tengo que defender esa independencia del club. He interpuesto acciones judiciales contra Pina por incumplimiento de pacto y por otras cuestiones. Intentaré que los trapos sucios se laven en casa. Lo que hemos conseguido, lo logramos entre todos. Que él reciba la parte que le corresponde por su trabajo me parecería normal.

-¿Ha devuelto el Cádiz a Locos por el Balón el préstamo de un millón de euros que hizo Doyen a esta última? ¿Y Locos por el Balón a Doyen?

-Las cuentas de Locos por el Balón las componen no sólo el préstamo de Doyen. Le debe a Doyen y a más gente. Por mis cuentas estamos empatados, aunque lo mío es más exigible que lo de Doyen, que no llegó ni a escriturarse. Quique ha comprado esa deuda por sus intereses cuando nosotros la íbamos a pagar con la gestión del club. Locos por el Balón tiene las cuentas bloqueadas y hemos pedido que se levante ese bloqueo porque no hay motivos de investigación.

-¿Alguna novedad con Sinergy?

-Al abogado lo respeto aunque a veces se excede en el verbo. Sinergy le ha ganado sin firmeza un procedimiento a Muñoz. Ellos entienden que es reclamable a Locos por el Balón o al Cádiz, y nosotros entendemos que esa ejecución no nos corresponde. En ningún caso Sinergy va a volver a tener poder sobre el Cádiz. Hablé una vez con el abogado pero sólo puedo ser árbitro porque el conflicto es con Muñoz.

-¿Qué puede contar del próximo Trofeo Carranza?

-Estamos peleándolo. El cartel se puede hacer en cinco minutos pero no si se pretende hacerlo como desde 2014, cuando cambiamos el ritmo y volvimos al formato antiguo a pesar de que es ruinoso. Los abonados no pagarán, como el año pasado, porque también hay que cuidar la imagen del Trofeo y que presencia de aficionados esté a la altura del torneo. Vamos a procurar el mejor cartel sabiendo que la Premier ha empezado, los clubes españoles importantes estarán en alguna competición y los futbolistas importantes, después del Mundial, de vacaciones. Son muchos condicionantes que intentamos salvar. Seguro que se celebrará en dos de los tres días que van del 10 al 12 de agosto -si la Liga empieza el fin de semana siguiente- y seguro que vendrá Las Palmas, aunque hay que ver las condiciones. Queremos que esté el campeón por obligación y una cuestión de estilo.

-¿Cuándo viene Mágico por fin?

-Tiene el billete sacado porque son en total 50, se pagan ellos el viaje a España y, una vez aquí, los gastos los cubre el club con patrocinadores. Viene el equipo suyo de veteranos, 60 años de magia, y un equipo de chicos entre los que está su hijo. Tienen billete para el 11 de julio. Dos veces en mi mandato Mágico iba a venir y no intervine. Yo sólo le he dicho que venga cuando quiera. Es un icono mundial del fútbol de la calle, que es al que representa el Cádiz. Mágico es noticia y buena, representa valores. Nunca ha engañado a nadie. La mayoría de las cosas que se cuentan de él no son verdad. Puso a mucha gente nerviosa pero también a rivales.

-¿Qué opinión le merece la temporada del filial?

-Ha sido una magnífica campaña, igual que el trabajo de Mere y Juan Carlos Cordero. Ha faltado la guinda, pero tiene mucho mérito llegar al minuto 92 del útimo partido con opciones de subir después del revés de la primera eliminatoria. Por primera vez al menos tres chavales del Cádiz B van a hacer la pretemporada con el primer equipo pero de verdad. Nunca se había mirado la cantera con esa posibilidad.

-¿Hubiera sido una carga económica tener al Cádiz B en Segunda B?

-Subir habría sido un problema por el gasto, pero estaba hablado para hacerlo rentable. Seguro que habríamos encontrado la fórmula.

-¿Cómo marcha la campaña de abonados?

-Va bien pero a principios de julio supongo que será cuando más gente se apunte. Vamos en una situación parecida al año pasado. Creo que creceremos también ahí.

-¿Si algún día José María del Nido vuelve a la presidencia del Sevilla, se ve usted de nuevo junto a él?

-No. Seguro que me llamaría, pero mi etapa allí pasó. Culminó de forma brillante y disfruté mucho.