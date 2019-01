Manu Vallejo se acerca al Valencia

La vida de Manu Vallejo en el Cádiz CF transita a la misma velocidad como la que él emplea sobre el césped cada fin de semana. De jugar hace unos meses en los campos de Tercera División a estar cerca de dar el salto a Primera y cumplir el sueño de todo futbolista. Casi nada.

Todo va muy rápido. Desde que subió al primer equipo al comienzo de la temporada no ha habido un solo partido de Liga que no haya aparecido en la alineación. Es el único jugador de campo de la plantilla que es titular una jornada tras otra.

El chiclanero no tardó en acaparar la atención de los clubes de Primera División de España y otros países. Su atrevimiento, su capacidad de trabajo, su peligro en ataque, su puntería de cara al gol... Su cotización subió como la espuma gracias a su rendimiento, siempre centrado en el fútbol, ajeno a los rumores de un lado y otro, consciente de que lo que tenga que llegar se lo debe ganar sobre el césped.

No son pocos los ojeadores que fijan la mirada en la evolución de Manu. En el Cádiz sorprendían las enormes prestaciones del jugador y la cantidad de clubes que solicitaban credenciales para los partidos dirimidos en el estadio Carranza. Todos quieren ver in situ desde hace tiempo cómo se desenvuelve sobre el tapete.

Meses de seguimiento dan paso al interés real por él. Llega la hora de la verdad. El primero en ponerse en contacto con el Cádiz es el Valencia. No hace una ni dos semanas. La cosa viene un poco más de lejos.

La entidad ché lanzó la caña para pescar a Manu hace dos o tres meses. Después de analizar su juego con la máxima atención, en la recta final de 2018 comenzaron unas conversaciones entre los dos clubes que han ido a más con el tiempo.

En el Cádiz siempre se remitían a la cláusula de rescisión de contrato del futbolista, establecida en 15 millones de euros en Segunda División A después de la enésima renovación -la última hasta 2023-, pero cuando la oferta ha ido en aumento las posturas entre los dos clubes se han ido acercando. No se llegará a esa cifra, pero sí será una cantidad muy elevada la que engrosen las arcas de la entidad cadista.

El traspaso oscilaría en torno a los ocho millones de euros más variables por determinados conceptos como partidos disputados, goles marcados, internacional con la selección española... Aún están por concretar del todo. Sería el traspaso más caro de la historia del Cádiz, muy por encima de los 4,5 millones -puede ser algo más con algunos bonus- que ingresó el club por la venta de Álvaro García al Rayo Vallecano.

La operación está bien encaminada aunque aún no está cerrada y las cantidades pueden variar mientras no haya nada rubricado en un documento.

Hasta puede ser que no sea el Valencia el destino del chiclanero. Mientras no esté firmado puede pasar de todo. Hay otros equipos de Primera que también quieren llevarse a Manu. El Betis está interesado en contar con su concurso y el Sevilla anda al acecho aunque no termina de lanzarse del todo.

El cadismo puede tener la tranquilidad de que Manu Vallejo continuará en el conjunto amarillo hasta el final de la presente temporada. El club está haciendo un esfuerzo para reforzar la plantilla en enero, con la intención de poder quedar lo más arriba posible en la clasificación, y en ningún caso quiere debilitarla a mitad de campaña.

Una que finalice el curso, allá por el mes de junio, será complicado retener a un jugador que se está comiendo el mundo a una velocidad de vértigo.

Salvo sorpresa de última hora, si se produce el traspaso no será antes del próximo día 31. En todo caso se formalizará en febrero o incluso más adelante. Podría firmar y quedarse como cedido. Y esa cesión podría prolongarse hasta el 30 de junio de 2020. Hay varias posibilidades abiertas.

El Valencia toma la delantera y todo apunta a que Manu Vallejo acabará vistiendo de blanco pero como mínimo a partir de la próxima temporada.

El canterano no sólo es titular desde el comienzo de la Liga. No ha tenido reparos en echarse a la espalda el peso del gol -media docena en la Liga y un par en la Copa del Rey- y con ocho tantos en su mochila mitad de curso es el máximo anotador del equipo amarillo.