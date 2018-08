Manu Vallejo: "Mere es el que más me ha ayudado para llegar hasta aquí"

Manu Vallejo ha pasado hoy por la sala de prensa de El Rosal, donde ha hablado con enorme coherencia del pasado, del presente y del futuro, mostrando su agradecimiento hacia el entrenador que tuvo en las dos últimas campañas en el filial amarillo. "No he cambiado nada desde que estoy en el primer equipo. Mi vida sigue siendo la misma. Lo estoy llevando como algo normal y eso me puede ayudar a ser mejor futbolista. Mi padre ha jugado muchos años al fútbol y no puedo estar mejor asesorado por su parte. Lo llevo todo con normalidad y parte de culpa la tiene él. No me puedo venir arriba porque llevo dos partidos en Segunda".Siete años lleva en el club cadista y lo ha recordado de la siguiente forma: "Llegué con 15 o 16 años y esta es mi séptima temporada en Cádiz, qué mejor que llegar así al primer equipo. Entré como cadete de segundo año, he pasado temporadas buenas y otras no tan buenas y cuando llegas aquí te acuerdas de todo lo bonito del transcurso hasta llegar aquí. Estoy disfrutando mucho de este momento. He pasado por muchos entrenadores, muchos compañeros, pero hay algunos que te marcan. Mere me ha ayudado muchísimo para llegar hasta aquí, he pasado dos años con él en los que me ha ayudado. Hemos hecho cosas bonitas con el Cádiz B. Dentro de la cantera del Cádiz, Mere es el que más me ha ayudado".Admite que puede ser un espejo para otras promesas del filial. "Lo que me están pasando debe animar a los canteranos a seguir trabajando duro. En la pretemporada no solo he estado yo, ya que David Toro, Sergio y David Gil han tenido también sus oportunidades. Si se trabaja con expectativas de llegar al primer equipo y el día que te llega la oportunidad la aprovechas, hay posibilidades de llegar. Mi cuestión cuando llegué en junio era ponérselo difícil al entrenador, luego ya se veía lo que iba a pasar. Mi opción era primer equipo. El año pasado vi el Cádiz-Almería desde la grada y ahora fui titular en ese partido. No me lo imaginaba".