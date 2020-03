Filip Malbasic mantuvo este martes una charla digital con los aficionados, respondiendo a las preguntas que los usuarios enviaron a través de las redes sociales. El delantero serbio, refuerzo cadista en el mercado de invierno, mostró su cara más humana en el encuentro con los seguidores.

Como no podía ser de otra forma, el estado de alarma por la crisis del coronavirus estuvo muy presente. "Estoy en casa, como todo el mundo. Una situación complicada, pero es lo que toca ahora. Mi familia de Serbia se encuentra preocupada con la situación de aquí, normal". Confinado, pero no aislado, pese a que "apenas uso redes sociales, antes, cuando era más joven, sí. Mantengo contacto con compañeros, tenemos un grupo y hablamos bastante tiempo".

La inactividad conlleva incertidumbre. "Nunca se sabe cómo volveremos, aunque ahora tenemos más tiempo para recuperar y preparar lo que venga. El preparador físico nos ha mandado ejercicios para aguantar la forma, pero no se puede hacer mucho. No sé si nos costará mucho coger la forma cuando volvamos, todo dependerá de cuánto tiempo pase. Que la Liga acabara tal y como está y el Cádiz subiera sería lo mejor para nosotros, pero sólo podemos esperar".

Satisfecho con su recorrido como cadista hasta la fecha e ilusionado con el futuro. "El debut fue complicado, era un partido importante, y salió todo perfecto. Con esta afición vamos a ganar muchos partidos en Carranza. Estoy satisfecho con idea de fútbol de Cervera, jugando como punta o como segundo punta, me adapto a lo que diga el míster".

Sueña con el ascenso pero no quiere caer en la euforia. "No pienso en qué haré si subimos. Lo primero es subir y luego ya pensaremos cómo celebraremos".

De sus nuevos compañeros, halagos repartidos y uno general para todos. "No me ha sorprendido ninguno en concreto porque todos son buenos, tenemos una gran plantilla". No obstante, valora la aportación de Álex Fernández, "es nuestro líder", de los futbolistas que actúan en su misma demarcación reconoce la labor del Choco Lozano y por la capacidad para generar buen rollo menciona a Iván Alejo y José Mari.

En un plano más personal, asegura que no tiene apoyo -"todos me llaman Filip"-, apunta al talento natural de los balcánicos su facilidad para hablar castellano y, por último, confiesa su debilidad por Cristiano Ronaldo, "el mejor jugador del mundo".