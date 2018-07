Mágico: "Es de locos, es como soñar despierto"

El de ayer fue un día con magia en el viejo adoquinado de la abuela de Occidente. Cádiz abrió sus brazos para recibir los anhelados vientos de Centroamérica personificados en Jorge González, Mágico. El ídolo ha regreso a la ciudad trimilenaria y el recibimiento siguió marcado por la pasión que despierta su figura. Toda una leyenda.

El Ayuntamiento fue el primer destino del astro salvadoreño, brindando para la galería un abrazo con el alcalde, José María González. Hasta alcanzar la Casa Consistorial, con un retraso considerable que elevó a lo máximo aquello de 'quien tuvo retuvo', Mágico precisó la ayuda de la Policía Local ante la avalancha de cadistas deseosos por una foto o un autógrafo. Seguidores de todas las generaciones acudieron por lo que recuerdan o lo que oyeron en sus antepasados. Todo magia.

Posteriormente al Mago le tocó hablar. Lo hizo en la sede de San Antonio de la Fundación Cajasol, acompañado por el presidente de este organismo, Antonio Pulido, y por el máximo dirigente del Cádiz, Manuel Vizcaíno. Al ex jugador le costó transmitir su satisfacción. "Sin saber qué decir, tanta emoción, sensación e imaginación. Estoy desbordado. Tanto cariño es algo que es Dios porque no lo entiendo. Entiendo que haya amor, un sentimiento lindo que nos une, pero a tal grado me desborda. Estoy para servir, jugar un partidillo donde voy a encontrarme con mi familia gaditana, futbolísticamente hablando, y me reencontraré con ex compañeros. Es de locos. Estoy súper encantado, es como soñar despierto. Estoy alucinando Estoy muy agradecido a todos".

Su vuelta a la Tacita es revivir lo mucho que le tocó de amarillo y azul. "Se me vienen todos los recuerdos a la cabeza. Quiero sentirme con normalidad pero se me hace imposible, estoy estancado para poder responder claramente. Siempre he pensado que Cádiz puede ser lo que sea, pero siempre he pensado que no es solo venir, querer estar, no es porque sí. Hay que saber estar, conocerlo un poco y en este caso que se ha dado este lindo sueño que no sabría decir", con recuerdo a dos ausencias señaladas. "Pensaba acercarme a algunos que dieron todo al Cádiz, me refiero a Irigoyen y Rovira, y me gustaría acercarme al cementerio como un respeto que a Cádiz le dieron mucho; intentaré dedicar tiempo a ello".

La actualidad cadista le llevó a decir que "sigo al Cádiz, ojalá tengamos la suerte de subir a Primera pero entiendo que no puede ser solo de palabra, se puede querer pero dentro de la cancha son los propios jugadores los que tienen que encargarse". "Vi al equipo algunos partidos de estos últimos y estuvo estupendo en todas sus líneas. Hay que consolidarlo".

Mágico González atendió a las preguntas de la prensa y en una de sus respuestas llegó a reconocer que Messi "se asemeja más a lo que yo hacía porque Cristiano es un grandísimo jugador pero con un prototipo diferente".