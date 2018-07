Mágico, Madrid, Lopetegui y la selección, con sello macareno

Lo de Cristóbal Soria merece un estudio porque es profundo en su sentimiento y directo cuando la lengua toma una temperatura puramente sevillana en mitad de agosto. El encuentro con Diario de Cádiz dio para mucho, más allá del Cádiz del siglo XXI.

Por orden y por partes. La vuelta de Mágico. "Me trae a la memoria el fútbol en blanco y negro, camiseta Massana, Pepe Mejías, pantalones marcando paquete... Los que tenemos una edad y hemos visto la historia de este club, sabemos que viene el sabor añejo de unos años que viene bien recordar".

Y como Cristóbal no olvida nunca, sobre todo las noches que se sienta en el plató de El Chiringuito con los ojos enrojecidos y el cuchillo entre los dientes, saca la artillería de colores azulgrana. "El país se divide en madridistas y antimadridistas. Por ese orden. En mi caso, lo sufro y disfruto a diario. Pero, sí, este país es eminentemente pro Real de Madrid". Palabras que dejan 'contentos', una vez más, a Tomás Roncero, Alfredo Duro y otros 'blancos' del programa que dirige Josep Pedrerol.

La selección y lo sucedido en el Mundial es otra bala hacia su obsesión. "Fracaso mayúsculo. Desde que se mete otro club por medio para firmar al que era seleccionador. Nos hemos ido del Mundial antes de tiempo y por la puerta de atrás. De todas formas, creo que esta generación de jugadores no está llamada para ganar un Mundial. Te da para clasificarte holgadamente y para haber hecho algo más; no para ganar un Mundial". A pesar de su talante visceral, este macareno de pro lo razona: "Nos faltan delanteros y Diego Costa está bien para el equipo del Cholo, pero no para jugar al fútbol de toque con el ADN que nos hizo campeón". Palabra de Soria.