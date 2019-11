Madrid, territorio complicado para el Cádiz CF

El Cádiz CF afronta un desafío en la mañana del primer día de diciembre, que no es otro que salir vencedor del duelo contra el Fuenlabrada que se desarrolla en la Comunidad de Madrid.

La historia reciente no favorece al Cádiz CF. Las visitas al centro de la Península no se le suelen dar bien al conjunto amarillo desde su esperado regreso a la categoría de plata. Ganar es una misión harto complicada, aunque no imposible.

Desde la temporada 2016/17, el equipo de Álvaro Cervera ha comparecido en nueve partidos de Liga disputados en territorio madrileño con un balance de cuatro derrotas, tres empates y un par de victorias, ambas en el escenario del Alcorcón (0-2 en la 2016/17 y 1-2 en la 2018/19).

Los amarillos perdieron 3-0 en Vallecas y 3-2 en Getafe en la 2016/17 y cayeron dos veces en Alcorcón (1-0 en la 2017/18 y 3-0 en la 2019/20).

Los empates fueron en el campo del Rayo en dos compromisos (1-1 en la campaña 2017/18 y en la 2019/20) y en el terreno del Rayo Majadahonda (a uno en la 2018/19).

El saldo de puntos del Cádiz CF en Madrid es de nueve de los 27 en liza. Sólo ganó un tercio y se dejó 18.

El Fuenlabrada es el quinto contrincante madrileño que visita la escuadra gaditana en los cuatro ejercicios consecutivos que acumula en Segunda División A.

El Cádiz CF busca la victoria en el estadio Fernando Torres para tratar de evitar que se acerquen en la tabla los perseguidores más próximos.