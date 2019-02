Machís y Sergio Sánchez apuntan al once titular en el Carlos Tartiere

Álvaro Cervera no quiere por nada del mundo que los ecos del mercado de invierno distraigan la atención de lo verdaderamente importante, el dia a día de la competición liguera, en la que su equipo se juega mucho este fin de semana con motivo de la visita al Carlos Tartiere. Sobre el Oviedo, lógicamente, ofreció su punto de vista en la rueda de prensa de este viernes en la Ciudad Deportiva.

“El rival de este domingo es un equipo incómodo, con un entrenador que tiene las ideas muy claras y las lleva a término porque le da igual lo que vayan a decir los demás. Tiene un sistema compacto en el que abunda la gente de atrás, aunque sin ser por ello defensivo”.

"Machís no arreglará todo; en el fútbol no gana un Messi sino el trabajo, la disciplina y los buenos jugadores”

Poner de relieve las virtudes del conjunto asturiano no significa que el amarillo no vaya a contar con sus opciones. “Ellos son un equipo guerrero y hay que disputarle los partidos, quizás no con sus armas, porque en eso son mejores, pero sin rehuir la pelea. Tiene cierta calidad y mucha agresividad”.

El técnico insiste en algo que ya advirtió hace una semana, antes del encuentro con el Mallorca, y que traslada como un discurso que confía haya calado en la plantilla. “Oviedo, Alcorcón y Tenerife, junto a Mallorca, nos van a marcar de cara al futuro”.

Respecto a las posibles bajas de los carbayones, prefiere no prestarle demasiada atención al asunto. “Se habla de que ellos tienen varias dudas, pero hasta que no salga la lista no sabremos realmente nada”.

En cambio, sí que tiene bien claro la posibilidad de que alguno de los recién llegados pueda estrenarse como cadista. “Espino y Pantic dicen que vienen entrenados pero los parámetros no nos dan eso. Sin embargo, Machís y Querol sí dan los mismos parámetros que los demás”. Ante la ausencia del sancionado Jairo, ¿jugará entonces de inicio Machís? “Si está más o menos bien, no hay problema en ponerlo”. Cervera, en cualquier caso, pone los pies en el suelo. “No tengo la sensación de que Machís vaya a solucionar todo, aunque el año pasado fuera el mejor; en el fútbol no gana un Messi, que sale cada 50 años, sino el trabajo, la disposición, la disciplina y los buenos jugadores”.

La baja del también castigado Rober Correa parece obvio que la cubrirá Carmona, mientras que en el caso de Marcos Mauro quien apunta a titular es Sergio Sánchez. “Está para jugar”. También podría regresar el roteño José Mari... ¿Hay Overbooking? “Es verdad que vuelve José Mari y hay que ver cómo acomodamos a Álex”.

Finalmente, en relación a la imposibilidad de sentarse en el banquillo este domingo por su expulsión contra el Mallorca, asegura que no habrá ningún problema. “Estaré en contacto. Además, soy un entrenador que me levanto sólo para dar órdenes puntuales, no como el padre que recuerda todo el día al hijo lo que tiene que hacer”.