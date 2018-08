La Liga con más favoritos al ascenso

La Liga en Segunda División A se presenta más atractiva que nunca. Si ya resultó igualada la pasada temporada, la 2018/19 arranca con un pronóstico incierto. ¿Qué equipos parten con el cartel de favorito? ¿Cuáles son, a priori, los que están llamados a pelear por la permanencia? ¿Y el papel del Cádiz?

El conjunto amarillo no figura en principio entre los candidatos al ascenso a Primera División. Se marca el objetivo mínimo para después crecer si se dan las circunstancias. Sí está considerado como tal por el resto de sus contrincantes después de su deslumbrante reaparición de la categoría de plata hace un par de años, cuando se metió en el play-off -quinto clasificado- nueve meses después de haber abandonado la Segunda B y en el siguiente curso luchó por una plaza de privilegio -estuvo en la zona vip toda la segunda vuelta- que perdió en la última jornada.

El discurso que brota desde todos los estamentos de la entidad cadista tiene como soporte la humildad. El capitán Servando es el último en lanzar el mensaje ya conocido: la prioridad son los 50 puntos. Cuando el equipo alcance esa cifra, llegará el momento, si es posible, de pelear por retos más ambiciosos. Ese fue el plan de anteriores andaduras, el que se mantiene vigente para la que ahora empieza.

Hay casi una decena de conjuntos que comienza la campaña con papeletas para ser más favoritos que los gaditanos. Los de Álvaro Cervera se enfundan la piel de cordero sin más presión que la de la salvación, que no es poco, por más que esté considerado por los demás como un favorito más. El peso lo llevan otros que sí tienen la obligación de dar el salto. La ventaja de los amarillos es la continuidad del proyecto, con jugadores consolidados en un plantel todavía en fase de remodelación.

La temporada amanece con visos de ser la más difícil desde el regreso del Cádiz a LaLiga 1|2|3 por el elevado potencial de los clubes participantes. Los favoritos, siempre en teoría, son los conjuntos recién descendidos. Los son dos por motivos. Uno, porque poseen parte de la plantilla que no hace mucho tiempo se empleaba en la división más alta del fútbol español. Dos, porque manejan los presupuestos más jugosos para diseñar sus plantillas al recibir una ayuda compensatoria por su reciente estancia en Primera.

Málaga, Las Palmas y Deportivo de La Coruña pasan de ser cola de león hace unos meses a claros aspirantes a cabeza de ratón. Se cayeron de la élite pero parten con una ventaja económica y por ello llevan colgada la etiqueta de favorito al ascenso. Deberán demostrar si tienen capacidad de adaptación, un problema habitual que suelen padecer los que vienen de arriba. Hay ejemplos muy recientes.

Los malagueños, bajo el mando de Juan Ramón Lóoez Muñiz -ascendió al Levante hace un par de años- tratan de rearmarse con la renovación de más de la mitad de un plantel en el que continúa el ex cadista Diego González. Los fichajes más llamativos son los del extremo Dani Pacheco, el medio defensivo N'Diaye y el delantero Blanco Leschuk. Arranca el curso con mucha tarea pendiente para terminar de definir su plantel.

Las Palmas ha confeccionado una plantilla con fondo de armario para aspirar a la cima. De la anterior campaña siguen, entre otros, los hermanos Castellano, David García, Momo, Tana y Araujo, y a ellos se han unido Juan Cala, Mantovani, Cristian Rivera, Fidel, Álvaro Lemos, Ruiz de Galarreta, Rafa Mir, Rubén Castro… Un auténtico equipazo que aún debe ensamblar Manolo Jiménez.

Los coruñeses, con Natxo González en el banquillo, mezclan jugadores de la última temporada -entre ellos el ex cadista Raúl Albentosa, además de Celso Borges, Mosquera, Fede Cartabia, Krohn-Dehli- con los nuevos que se incorporan para formar un proyecto de envergadura. Entre las novedades destacan los delanteros Christian Santos -ex del Alavés- y Quique -antes en el Osasuna-.

Pero el cartel de aspirante a la gloria está más repartido que nunca. Granada, Sporting de Gijón y Osasuna ocuparon el último curso los puestos de cabeza en la parrilla de salida como candidatos al premio mayor justo después de haber perdido su sitio en Primera, aunque sólo los asturianos se colaron en el play-off -eliminados en primera ronda por el Real Valladolid-. Su tentativa frustrada de un inmediato retorno a la élite fue la demostración palpable del equilibrio imperante en una categoría en la que además la preparación física es un factor clave. Son nada menos que 42 jornadas más el añadido de la fase de ascenso. Llegar fresco a la recta final es clave.

Con la batuta de Diego Martínez mantienen buena parte del bloque del pasado ejercicio y entre los refuerzos sobresale el puertorrealeño Álvaro Vadillo, que llegó a estar en la órbita del Cádiz. Rubén Baraja sigue como entrenador de un Sporting que experimenta numerosos cambios en una plantilla aún por terminar. Los asturianos recurren a su cantera y de momento no han hecho fichajes llamativos. Los navarros encomiendan a Jagoba Arrasate la misión del ascenso con un plantel que hasta ahora no ha sufrido demasiados retoques, Destaca la incorporación del ex cadista Juan Villar y el medio Iñigo Pérez procedente del Numancia.

A los seis descendidos de Primera de las últimas dos campañas se unen otras escuadras que por su peso histórico están llamadas a moverse en las alturas. Son los casos del Real Zaragoza, el Real Oviedo y el Tenerife. Los aragoneses, que acumulan títulos de prestigio en su palmarés, sufren un año más la condena de vivir en una división que no es la suya y no ocultan que su objetivo es volver de una vez al lugar que les corresponde. Con Imanol Idiakez al mando, ha realizado pocos retoques en la plantilla -cinco hasta la fecha-, con el delantero Marc Gual como aterrizaje más destacado.

Los carbayones bajo el manto del multimillonario mexicano Carlos Slim y con Juan Antonio Anquela un año más en el banquillo, tampoco esconden su pretensión de luchar por llegar al escalón más alto. Para ello apuesta por la continuidad de buena parte de una plantilla apuntalada hasta ahora con media docena de fichajes, uno de ellos el del delantero Joselu, además del ex cadista Richard Boateng -jugó una campaña en el B-.

Joseba Etxeberria tratará de llevar lo más alto a un Tenerife que quiere ir más allá de la final por el ascenso que perdió ante el Getafe hace un par de años. Los chicharrones se agarran al bloque del curso anterior y de momento pocas incorporaciones, entre ellas la del delantero Nano -del Eibar- y el medio Naranjo -procede del Genk-.

El Numancia se gana la condición de aspirante tras llegar a la última ronda del play-off en el ejercicio 2017/18. La incógnita es cómo responderá el cuadro soriano sin Arrasate y con los nueve jugadores que son novedades en la plantilla.

Otros equipos están llamados a batallar por esquivar el sufrimiento, como el Alcorcón, el Reus, el Lugo, el Nástic y el Albacete, aunque la escuadra manchega quiere pujar arriba a tenor de los fichajes que está llevando a cabo. El que más resuena es el del ex cadista Alfredo Ortuño.

El Córdoba sufre los rigores del tope salarial para poder hacer contrataciones y el Almería -rival del Cádiz en el estreno liguero-, que el curso pasado se salvó a lo justo, ha formalizado 12 contrataciones y todavía le queda alguna más por hacer con el propósito de ocupar al menos un lugar en la zona media de la tabla.

De los cuatro equipos que llegan de Segunda B, Mallorca y Elche buscarán un sitio que no ponga en peligro su estancia en Segunda A y por historia no renuncia al sueño de pelear arriba. Dos clubes se estrenan en LaLiga 1|2|3: Extremadura Unión Deportiva y Rayo Majadahonda. A priori son las cenicientas del campeonato pero seguro que restarán muchos puntos a los demás. Prometen resistencia en pos de la salvación. No hay rival fácil en el peldaño de plata. El Cádiz ya lo comprobó la pasada temporada, cuando sufrió su peor derrota del curso, 3-0, en el campo del novato Lorca CF, al que después no fue capaz de superar en el estadio Carranza (0-0) . el equipo murciano no tardó en descolgarse en la clasificación hasta consumar el descenso con bastante antelación al epílogo de la Liga-.