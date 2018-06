El Levante no pierde de vista a Salvi, uno de los más cotizados

El mercado se mueve poco a poco pero en principio la puerta que más se abre en el Cádiz es la de salida. Se marcharon jugadores que acabaron contrato, otros que estaban cedidos y hay algunos con contrato en vigor que no entran en los planes del cuerpo para el nuevo curso, como son los casos de Javier Carpio y Fausto Tienza. Después del traspaso de Lucas Bijker a al Mechelen belga -por 250.000 euros- y la casi segura marcha de Álvaro García -falta por saber cuándo, dónde y por cuánto-, la incógnita es si saldrá algún futbolista más mediante una operación de venta. El que tiene todas las papeletas es el utrerano, pero hay que esperar al desenlace, que a priori no parece inminente. El presidente del Getafe, Ángel Torres, reconoció en El Transistor de Onda Cero que Álvaro "es un chico que nos gusta", aunque admitió que de momento no hay nada más allá del interés.

No son pocos los jugadores del conjunto amarillo que tienen un buen cartel en el mercado y por tantos son objeto de deseo por parte de numerosos clubes. Uno de ellos es Salvi. El Levante no quita ojo al sanluqueño, al que tiene en la lista de posibles fichajes aunque el elevado precio de su cláusula -ocho millones de euros- supone un obstáculo para que el club valenciano se lance a por el extremo pese a que se ajustaría a un patróN de juego que destaca por la velocidad en las bandas. El cuadro levantino está pendiente de la evolución del mercado aunque no parece que el Cádiz vaya a tener la urgencia de desprenderse de Salvi por un bajo coste si da salida a Álvaro García, por el que ingresará un mínimo de cinco millones de euros después de haber rechazado una oferta por esa cantidad -más dos millones por objetivos- procedente del Beijing chino.

Otro de los nombres que suenan con fuerza para cambiar de aires es el de Brian Oliván. El Alavés vuelve a la carga por el lateral izquierdo, como ya hizo en el mercado de invierno. El Correo informa que el club vitoriano podría ofrecer en torno a un millón de euros al Cádiz, que hace justo un año fichó al futbolista por 500.000 euros procedente del Granada.

Si se abren negociaciones y llegan a buen puerto, el barcelonés daría el salto a Primera División y dejaría dinero en la caja de la entidad cadista, que tendría que buscar en el mercado un par de laterales izquierdos. Uno que empieza a sonar con fuerza es Nacho Martínez, integrante de la plantilla del Real Valladolid que consiguió el ascenso a Primera División hace doce días. Según pucelafichajes.com, el Cádiz ha preguntado por él.

Por otro lado, la buena temporada de Álex Fernández la convierte en un jugador cotizado hasta el extremo de que la Fiorentina -equipo italiano- podría pagar los 3 millones de euros de la cláusula de rescisión del contrato del medio, según el diario As. El madrileño tiene un año más de contrato y la intención del Cádiz es ampliar su contrato dado su buen rendimiento.