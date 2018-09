Largo trayecto

El Cádiz ya es el equipo que más partidos oficiales ha dirigido Álvaro Cervera. El entrenador alcanzó el pasado domingo 111 encuentros como responsable del banquillo cadista. Seis días antes, en el choque contra el Albacete, había igualado los 110 que tenía como tope en el Tenerife, precisamente el rival del próximo fin de semana. El pasado y el presente se dan la mano cuando el conjunto amarillo se convierte en el club en el que el técnico ha encontrado más estabilidad, una palabra tabú en el complejo sector de los entrenadores.

Cervera no pudo celebrar con un triunfo su partido número 111 en el Cádiz. Todo lo contrario. Se llevó un enorme disgusto con una dolorosa derrota en casa contra el Alcorcón que elevó a cinco los encuentros consecutivos sin ganar en sólo seis jornadas de Liga. No le llega en un buen momento esa marca personal porque cuando las victorias brillan por su ausencia las miradas se vuelven hacia el banquillo. Su puesto no corre peligro a día de hoy pese a una mala racha de la que pocos se libran. Se ha ganado crédito a lo largo de esos más del centenar de partidos aunque el futuro de los entrenadores siempre queda en manos de la ruleta de los resultados.

El técnico recaló en el Cádiz con un aterrizaje de emergencia en la temporada 2015/16 y en un abrir y cerrar de ojos extrajo al equipo de la Segunda División B. Trajo la fórmula mágica que nadie había hallado en los seis años anteriores de penurias en la categoría de bronce.

No sólo sacó de las tinieblas al equipo. Lo llevó además a la batalla por subir a Primera, un sueño impensable no hace mucho tiempo. El balance de la trayectoria del técnico como cadista es de 44 victorias, 38 empates -82 envites sin perder- y 29 derrotas -un 26 por ciento-.

Cervera escala posiciones y ya es el sexto entrenador con más partidos dirigidos al Cádiz. Si el equipo supera la mala racha y acaba la temporada superará en la lista a Julio Vilariño -quinto con 136- y Ramón Blanco -cuarto con 142- porque en ese caso llegará a un mínimo de 148 -restan 36 duelos de Liga y al menos una cita de la Copa del Rey-. Se quedaría a un pequeño paso de Víctor Espárrago, tercero con 153. Un poco más distanciado está de Dragoljub Milosevic, segundo con 159, y en un horizonte lejano aparece Jose González, el que más encuentros ha estado en el Cádiz: 192. Para alcanzar al gaditano, Cervera tendría que cumplir la totalidad de su contrato, que expira en 2020 -firmó su renovación hace un año-.

El entrenador ha iniciado la que es su cuarta campaña en el Cádiz si se cuenta el inolvidable final de la 2015/16. Hay que remontarse a la etapa de Milosevic para encontrar tanta continuidad de un técnico en el vestuario del Carranza.

Cervera acumula 429 partidos como entrenador repartidos en nueve equipos: 111 en el Cádiz; 110 en el Tenerife; 41 en el Real Jaén; 40 en la Cultural Leonesa; 33 en el Alicante, 28 en el Recreativo de Huelva; 24 en el Real Unión de Irún; 20 en el Almansa; 13 en el Racing de Santander y nueve en el Castellón.