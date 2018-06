Juventud en la defensa

El Cádiz avanza poco a poco en el mercado veraniego de fichajes. El club anunció ayer la segunda contratación para la temporada 2018/19. Se trata de David Carmona, lateral derecho que había quedado libre tras finalizar su contrato con el Sevilla Atlético y que ahora se une al conjunto amarillo para las próximas tres campañas. El futbolista manejaba numerosas ofertas y se decantó por la del equipo gaditano, que puso el máximo interés para integrarle en la plantilla en competencia con el Granada y el Sporting de Gijón e incluso con algún Primera como el Leganés. El director deportivo, Juan Carlos Cordero, se movió con rapidez y discreción para hacerse con un jugador cotizado en el mercado por el que el club no ha tenido que hacer un desembolso en forma de fichaje.

Nacido en el municipio cordobés de Palma del Río hace 21 años -en enero de 1997-, David Carmona militó las últimas cuatro temporadas en el filial sevillista, con el que consiguió el ascenso a Segunda División A, categoría en la que se estrenó con sólo 19 años y en la que jugó las últimas dos campañas como titular hasta el punto de acumular más de 6.500 minutos en la Liga para un total de 77 partidos -41 en la 2016/17 y 36 en la 2017/18-. Pese a su juventud, acumula sobrada experiencia en la exigente LaLiga 1|2|3 y ahora pretende seguir creciendo en el Cádiz. Con su anterior equipo vivió también la amarga experiencia del descenso a Segunda B.

Antes de estrenarse en Segunda A lo hizo en Primera División con el primer equipo del Sevilla en el ejercicio 2015/16, cuando 19 años disputó en el Nuevo San Mamés los 90 minutos del encuentro liguero frente al Athletic de Bilbao (victoria de los vascos 3-1 en la última jornada, ya intrascendente). Con los mayores de Nervión jugó además un partido de la Copa del Rey en la temporada 2016/17 contra el Formentera , con triunfo de los andaluces por 1-5.

Pese a que su posición es de defensa, no se caracteriza por ver demasiadas cartulinas amarilla. Seis la pasada temporada. No ha sido expulsado en sus cuatro campañas enrolado en el filial sevillista, con el que participó en ocho enfrentamientos frente al Cádiz. Conoce de sobra al que ya es su nuevo equipo.

David Carmona es un jugador joven con una buena proyección como demuestra su condición de internacional con la selección española sub'21. Completa el lateral derecho de la escuadra entrenada por Álvaro Cervera junto con Rober Correa, ya que el club ha comunicado a Javier Carpio que no cuenta con sus servicios pese a que le queda un año más de contrato. La operación salida es una de las tareas que afronta la dirección deportiva en el periodo estival.

El nuevo lateral del Cádiz hizo ayer sus primeras declaraciones a través del club después de firmar el contrato. "Fichar por el Cádiz es un reto ilusionante para mí. Es una motivación muy especial defender la camiseta de un equipo histórico, que destaca por su ciudad y su espectacular afición", expresó el zaguero, que recorrerá su tercera campaña en Segunda División A. "El debut en la categoría fue muy bonito con una temporada en la que hice un gol y dí tres asistencias, y fue un momento de crecimiento personal. En la segunda las cosas fueron más complicadas y tuvimos muchas adversidades que afrontar. Ser capitán me ha enseñado a afrontar situaciones que se presentan en el fútbol. Me ha servido para madurar".

David Carmona señaló que sobre el césped se siente "un jugador trabajador y constante" que destaca por "ser rápido y difícil de desbordar en defensa", sin olvidar lo que denomina como "proyección ofensiva". En su desarrollo en el campo asegura poder ofrecer "seguridad defensiva y llegadas por banda".

El futbolista cordobés ya se centra en su futuro inmediato: "Me he informado mucho del Cádiz y sé de la filosofía de juego que hay, porque me he enfrentado muchas veces contra ellos y conozco a muchos jugadores. Me gusta la manera de defender y como parecen balas en ataque. Intentaré ser una de esas balas por la banda".

El del cordobés es el segundo fichaje del Cádiz de cara al curso 2018/19 después del aterrizaje del delantero Mario Barco procedente del Lugo. Habrá más caras nuevas a lo largo del verano.

El lado derecho de la defensa queda perfilado pero aún faltas más hombres para cerrar la zaga, como un central -ahora están Ivan Kecojevic, el capitán Servando y Marcos Mauro- y como un mínimo un lateral izquierdo tras la marcha de Lucas Bijker, que podrían ser dos en el caso de que Brian Oliván sea traspasado.

En la zona trasera falta además un portero que compita por el puesto con Alberto Cifuentes una vez finalizada la etapa como cadista de Rubén Yáñez en calidad de cedido por el Getafe.