José Mari: "El Valencia tiene una plantilla muy competitiva"

Después de una semana pasada larga por la ausencia de competición, la puerta del vestuario del Cádiz CF se ha vuelto a abrir y en esta ocasión ha sido José Mari el que ha repasado la actualidad del equipo a esta altura de campaña, a las puertas de retomar la competición tras los encuentros de las selecciones.

El roteño ha comenzado precisamente por el cambio de trabajo en los últimos días por los compromisos internacionales. "Nos ha venido bien. Además tenemos a compañeros que se han ido con sus selecciones y años atrás estando en Segunda no hemos tenido estos parones. Es buena señal tenerlos porque quiere decir que estamos en Primera. Es tiempo de cargar pilas para lo que viene, que son diez partidos importantes y duros. Creo que estamos capacitados para hacerlo, el equipo está compitiendo y creo que todo va a ir bien. Confío en ello".

Todo ello con la mente puesta en el duelo del domingo. "Será un partido complicado. El Valencia tiene una plantilla que es muy competitiva. No están teniendo una temporada fácil pero cuentan con un plantillón. No miramos más allá de ese partido porque la temporada nos ha demostrado que no sabemos dónde vamos a conseguir los puntos. No damos ningún partido por perdido ni por ganado. Tenemos mucha humildad porque sabemos de dónde venimos y vamos a poner difíciles las cosas al Valencia para intentar llevarnos los tres puntos".

El fuerte viento de levante está condicionando la semana de trabajo. "Lo de hoy ha sido una sesión en la que intentamos poner la máxima profesionalidad, pero es muy difícil entrenar en estas condiciones. Todo el mundo sabe lo que pasa en El Rosal cuando sopla fuerte el levante. Intentamos prepararnos físicamente, porque la calidad del ejercicio se ve disminuida por el aire".

El seguimiento de la competición, especialmente a los rivales del Cádiz CF, es un problema ahora mismo para José Mari debido a su paternidad. "Lo veo en la medida de lo posible. Es verdad que estoy un poco pendiente pero no me afecta. Sé que los resultados los tenemos que sacar nosotros y no depender de lo que hagan los rivales. Si nosotros hacemos nuestro trabajo, competimos de la manera que lo estamos haciendo, la competición dirá hasta dónde podemos llegar. Estoy seguro de que estaremos en el camino de lograr el ansiado objetivo de la permanencia. Estamos totalmente involucrados en la dinámica del club, sabemos la importancia de salvar la categoría para el club y la afición. Con el trabajo que hacemos lo vamos a conseguir".

"El equipo se ha dado cuenta de que volviendo a los orígenes, somos competitivos, difíciles de batir"

El pivote no pone paños calientes a una realidad, la que señala a aquellos encuentros en los que el Cádiz CF era claramente superado. "No nos vamos a volver a equivocar en la manera que tenemos que afrontar los partidos. Nos vino en un momento en el que nos enfrentamos a rivales en muy buena forma. Peleamos todo lo que pudimos, pero quizás jugamos también con las líneas más separadas, éramos menos Cádiz y menos consistentes. El equipo se ha dado cuenta de que volviendo a los orígenes, somos competitivos, difíciles de batir y que si perdemos lo hacemos con nuestras señas de identidad y peleando el partido hasta el final. Siguiendo por esa línea nos dará el resultado que venimos obteniendo en anteriores temporadas y nos dará para lograr el objetivo. Tenemos una ilusión muy grande de salvar la categoría, de seguir disfrutando un año más en Primera con el Cádiz. Veo competir a mis compañeros y creo que de esa manera lo vamos a conseguir porque lo estamos haciendo bastante bien".

La parte más personal ha salido a relucir en el final de su comparecencia. El año de José Mari en el Cádiz CF está siendo complejo. "Las dos lesiones me hicieron mucho daño. La primera porque me pillaba en un momento muy bueno y la segunda porque era la primera vez que encadenaba dos lesiones. Pero hay que mirar el lado positivo, de llegar a las últimas jornadas con frescura. Me encuentro muy bien, con ganas de aportar al equipo y de ser uno más para lograr la permanencia. Sería un broche bonito al año y a mi temporada. Va a ser un bonito final de liga para el Cádiz".