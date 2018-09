José Mari y Mario Barco, sensaciones buenas

La plantilla cadista se ejercitó ayer por primera vez en las instalaciones de El Rosal, después de regresar de Tenerife. Todos los jugadores trabajaron con normalidad salvo los lesionados Servando, Juan Hernández, Garrido, Jairo Izquierdo y Karim Azamoum. Las sensaciones más favorables llegaron con Mario Barco y José Mari, ambos sobre el césped y dando muestras de estar aptos.

Tanto el delantero como el centrocampista no estuvieron en el Heliodoro Rodríguez López. Las molestias del atacante y la rodilla inflamada del pivote -la que se operó al año pasado- provocaron que la Copa del Rey pasara de largo para los dos. Pero ahora las sensaciones resultan favorables y han recuperado terreno para estar en Albacete. En el caso de Mario Barco, parece claro que estará en el once inicial después de que Dani Romera y Lekic acumularan minutos en el torneo del ko. Carrillo no tuvo minutos en la Copa y parece que no los va a tener de inicio en el Carlos Belmonte.

En lo que respecta al doble pivote, José Mari es de los fijos habitualmente pero sus problemas en una rodilla, que va a mejor, podrían provocar que no fuera titular y que Edu Ramos compartiera plaza con Álex Fernández, teniendo ambos a Aketxe por delante.

Otro punto de interés del once señala a los laterales para ver qué elección efectúa Cervera, si bien parece que Matos volverá al equipo tras a aparición de Brian en Copa. Entre Rober Correa y David Carmona, en la derecha, está por ver la elección.

El equipo amarillo vuelve a entrenar en la mañana de hoy en la ciudad deportiva El Rosal, estando previsto a la finalización que Álvaro Cervera atienda a la prensa como previa del choque en Albacete.